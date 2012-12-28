Фрай: постепенно мы решаем проблемы по тротуарам, по освещению и по контейнерным площадкам

Работа депутата горсовета в первую очередь подразумевает работу с обращениями и предложениями жителей, на основе которых формируется список наказов избирателей. Депутату по избирательному округу №12 Евгении Фрай вопросы и пожелания от горожан поступают в постоянном режиме на встречах, личных приемах и в соцсетях. И одной из проблем, требующих незамедлительного решения, является состояние тротуаров во дворах, и работы по их благоустройству уже ведутся.

На прошлой неделе сразу по нескольким адресам: у домов №3 и №7 по улице Смургиса, №18 и №20 по улице Стаханова и №27 по нечётной стороне этой улицы работы были завершены. Председатель горсовета Евгения Фрай вместе с жителями решила оценить качество благоустройства тротуаров.На улице Стаханова,18 обустроено более 200 метров тротуарной дорожки. Здесь обошлись без демонтажа бордюра. Зато подрядчик сделал даже больше, чем запланировано — заасфальтировал подходы к подъездам. Жители остались довольны результатом.— Возражений нет — всё бесподобно! На этом месте долго был щебень. Дети на самокатах и мамочки с колясками не могли нормально проехать и пройти, они были вынуждены выходить на проезжую часть. От лица всех жителей района хочется поблагодарить Евгению Фрай, — оценил изменения 64-летний Виктор Щербаков из дома на Стаханова, 20.У дома №27 по улице Стаханова уже решили проблему с тротуаром. На новой 200-метровой дорожке уложено 450 квадратных метров асфальта. Во время благоустройства жильцы дома контролировали работу подрядчика и даже помогали, как могли — например, Пётр Попов выносил дорожным рабочим питьевую воду.— Бордюры и тротуары теперь необыкновенные! Дорожку сделали великолепно! — оценили результат 72-летняя Нина Пендюр и её соседка Зинаида Нецепляева.— Евгения Фрай — человек слова. Сказала — сделала! Вы не представляете, что здесь было — ужас! Яма на яме, всё было разбито. А теперь вдоль всех семи подъездов тротуар, заменили бордюр. По просьбе жильцов установлены пандусы. Ну а самое главное: люди теперь ходят не по проезжей части. И ещё — как быстро на озвученные нами на собрании просьбы среагировали, при этом не просто пообещали и сказали — ждите. Ведь помимо тротуара, нам ещё и крышу перекрыли! Спасибо Евгении Фрай и руководителю УК «Липецкий коммунальщик» Виктору Двуреченскому: крыша теперь не течёт — проверено дождём, — поделилась ещё одна активистка дома Ирина Кутузова, которая живёт в нем уже больше 20 лет.В доме №18 по Стаханова говорят: «Теперь у нас всё новое — не только тротуар, но и дверь в подъезд, и лифт! Теперь даже на каблуках перед домом гулять можно!». Житель этого дома Владимир Корнуков посетовал, что новую дверь в подъезд оборудовали не до конца. Евгения Фрай пообещала выйти на обслуживающего домофон оператора «Бином» и управляющую компанию и выяснить, в чём там дело.На уже сделанном за последнее время в 12-м избирательном округе останавливаться не собираются.—23-й микрорайон и МЖК вошли в план по модернизации системы освещения на этот и следующий год. Буквально сегодня встречалась с руководителем «Липецкгорсвета» - все лампы заменят на энергосберегающие светодиодные. В 23-м микрорайоне мэрия также приступает к ремонту асфальтового покрытия, который будет не ямочным, а «карточным», когда новый асфальт будут класть сразу большими участками — поделилась хорошими новостями с жителями Евгения Фрай. — Постепенно мы решаем все проблемы: и по тротуарам, и по освещению, и по контейнерным площадкам.Сразу после визита Евгении Фрай во дворе выполнили и ещё один наказ — строители подмели и помыли за собой дорогу, загнав коммунально-уборочную машину «КамАЗ» и убрав весь оставшийся щебень и мусор. Самым сложным оказалось найти владельцев машин, чтобы попросить их убрать транспорт из двора.