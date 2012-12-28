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Происшествия
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18 минут назад
В Липецке еще один утонувший
В воде с начала купального сезона погибли уже 14 человек, четверо из них — подростки.
Тело было найдено в 150 метрах от границы пляжа ниже по течению реки.
По данным ГУ МЧС РФ по Липецкой области, это уже 14-й погибший на воде с начала купального сезона, и пятый за последние четыре дня. Среди утонувших также четверо подростков.
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