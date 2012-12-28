В Липецке еще один утонувший

В воде с начала купального сезона погибли уже 14 человек, четверо из них — подростки.

Днем 2 июня водолазы-спасатели извлекли из реки Воронеж в Липецке тело мужчины. О том, что рядом с пляжем НЛМК в необорудованном для купания месте утонул человек, спасателям сообщили очевидцы.Тело было найдено в 150 метрах от границы пляжа ниже по течению реки.По данным ГУ МЧС РФ по Липецкой области, это уже 14-й погибший на воде с начала купального сезона, и пятый за последние четыре дня. Среди утонувших также четверо подростков.