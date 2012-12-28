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Общество
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сегодня, 15:25
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В липецкой многоэтажке разорвало ливневку
Жильцы дома жалуются на проблемы не в первый раз.
— С четырех утра не спали, вениками махали! С площадок лилось. У кого порог повыше, повезло. А в некоторые квартиры налилось по 10 сантиметров воды. Мы линолеум на улицу вынесли сушить! — рассказала жительница дома Наталья Нестерова.
Как выяснилось, текло из трубы ливневой канализации. Сотрудники аварийной службы ее прочистили, сказав жильцам, что обнаружили в трубе пластиковые бутылки.
— Управляющая компания нам с утра только уборщицу прислала и больше мы дозвониться не смогли, — негодует Наталья Нестерова.
Директор УК «Новый город» Наталья Щедрина уточнила причину потопа — на четвертом этаже дома разорвало трубу ливневой канализации. Однако участок негодной трубы уже заменили.
По словам Натальи Нестеровой, дом протекает после дождей уже не в первый раз. Жильцы пытались поменять управляющую компанию, но в протоколах общих собраний большинство голосов оказывается за действующую УК. Обитали дома пытались доказать, что часть подписей подделана, но сил и времени у них на это не хватило.
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