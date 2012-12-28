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Происшествия
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51 минуту назад
В Елецком районе нашли тело 16-летнего подростка
Мальчик утонул.
Сегодня в 13:30 его тело достали из воды в районе автомобильного моста у села Аргамач-Пальна.
В обстоятельствах трагедии разбирается Следственный комитет.
Это четвертый подросток, погибший на воде с начала купального сезона. 29 мая в Липецке на Центральном пляже утонул 16-летний юноша, 1 июня в пруду села Подгорное погиб 12-летний мальчик, 7 июня в реке Быстрая Сосна утонул 14-летний житель Ельца.
Вчера вечером в реке Воронеж под Октябрьским мостом в Липецке утонул 36-летний мужчина.
По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области, купавшийся в необорудованном месте липчанин был пьян: на берегу реки соображали на троих.
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