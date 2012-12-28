В Елецком районе нашли тело 16-летнего подростка

Мальчик утонул.

382-го километра трассы «М-4 Дон» и исчез.



Сегодня в 13:30 его тело достали из воды в районе автомобильного моста у села Аргамач-Пальна.



В обстоятельствах трагедии разбирается Следственный комитет.



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По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области, купавшийся в необорудованном месте липчанин был пьян: на берегу реки соображали на троих.

Вчера вечером в реке Воронеж под Октябрьским мостом в Липецке утонул 36-летний мужчина По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области, купавшийся в необорудованном месте липчанин был пьян: на берегу реки соображали на троих.

В Елецком районе из реки Быстрая Сосна достали тело пропавшего 30 июня 16-летнего подростка. Мальчик накануне вечером отправился купаться в необородованном для этого месте в районе