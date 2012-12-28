Пострадавшие в перевернувшемся «ВАЗе» дети — с серьёзными травмами в областной детской больнице
Изнасиловавший 10-летнюю девочку в овраге педофил из Липецкой области получил 22 года колонии
Пострадавшие в перевернувшемся «ВАЗе» дети — с серьёзными травмами в областной детской больнице
Происшествия
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сегодня, 16:04
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Пострадавшие в перевернувшемся «ВАЗе» дети — с серьёзными травмами в областной детской больнице
Семья возвращалась домой с отдыха на реке. Водитель был пьян.
Попавшая в страшную аварию семья — многодетная. Старшая 19-летняя дочь погибшей женщины и уцелевшего мужчины, которая в этот день была на работе и поэтому не поехала отдыхать с семьёй, рассказала GOROD48 подробности трагедии.
По её словам, семья вечером возвращались домой отдыха на реке. Отец девушки выпил и сел за руль. В результате он не справился с управлением и не вошёл в поворот — машина улетела в кювет и перевернулась.
Мать девушки погибла, а отец, который был пьян, остался жив.
В полиции подтвердили, что на месте происшествия у водителя «ВАЗ-2112» установлено состояние опьянения. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по факту ДТП возбуждено уголовное дело. Предполагаемый виновник ДТП задержан в порядке 91-й статьи УПК, следователь будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде ареста. По делу назначен ряд экспертиз. Проводятся все необходимые следственные действия и мероприятия.
7-летний мальчик и 12-летняя девочка сейчас находятся в областной детской больнице. У мальчика ушибы челюсти и грудной клетки, сотрясение головного мозга, но он уже пришёл в себя. У 12-летней девочки – серьёзный открытый перелом руки, сегодня её оперируют.
В соцсетях 19-летняя девушка просит оказать помощь её семье.
Фото - vk.com/lebedyan_live
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