Пострадавшие в перевернувшемся «ВАЗе» дети — с серьёзными травмами в областной детской больнице

Попавшая в страшную аварию семья — многодетная. Старшая 19-летняя дочь погибшей женщины и уцелевшего мужчины, которая в этот день была на работе и поэтому не поехала отдыхать с семьёй, рассказала GOROD48 подробности трагедии.По её словам, семья вечером возвращались домой отдыха на реке. Отец девушки выпил и сел за руль. В результате он не справился с управлением и не вошёл в поворот — машина улетела в кювет и перевернулась.Мать девушки погибла, а отец, который был пьян, остался жив.В полиции подтвердили, что на месте происшествия у водителя «ВАЗ-2112» установлено состояние опьянения. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по факту ДТП возбуждено уголовное дело. Предполагаемый виновник ДТП задержан в порядке 91-й статьи УПК, следователь будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде ареста. По делу назначен ряд экспертиз. Проводятся все необходимые следственные действия и мероприятия.