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сегодня, 16:04
5

Пострадавшие в перевернувшемся «ВАЗе» дети — с серьёзными травмами в областной детской больнице

Семья возвращалась домой с отдыха на реке. Водитель был пьян. 

30 июня в 19:50 в Лебедянском районе на дороге Становое–Троекурово–Лебедянь перевернулся «ВАЗ-2112». От полученных травм на месте аварии погибла 42-летняя пассажирка автомобиля, госпитализированы дети 12-ти и 7-ми лет. 

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Попавшая в страшную аварию семья — многодетная. Старшая 19-летняя дочь погибшей женщины и уцелевшего мужчины, которая в этот день была на работе и поэтому не поехала отдыхать с семьёй, рассказала GOROD48 подробности трагедии.

По её словам, семья вечером возвращались домой отдыха на реке. Отец девушки выпил и сел за руль. В результате он не справился с управлением и не вошёл в поворот — машина улетела в кювет и перевернулась.

Мать девушки погибла, а отец, который был пьян, остался жив.

В полиции подтвердили, что на месте происшествия у водителя «ВАЗ-2112» установлено состояние опьянения. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по факту ДТП возбуждено уголовное дело. Предполагаемый виновник ДТП задержан в порядке 91-й статьи УПК, следователь будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде ареста. По делу назначен ряд экспертиз. Проводятся все необходимые следственные действия и мероприятия. 

7-летний мальчик и 12-летняя девочка сейчас находятся в областной детской больнице. У мальчика ушибы челюсти и грудной клетки, сотрясение головного мозга, но он уже пришёл в себя. У 12-летней девочки – серьёзный открытый перелом руки, сегодня её оперируют.

В соцсетях 19-летняя девушка просит оказать помощь её семье.

Фото - vk.com/lebedyan_live


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Комментарии (5)

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Как гость
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Сначала новые
кит
53 минуты назад
И купаться и бухать и на автомобиле ездить !Уж что то одно выбирай ! Семье соболезнование .Алководителям- предостережение !Представьте себя на месте этого отца семейства,что он сотворил
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Гость
сегодня, 16:38
Наверное, обычное дело для него под шофе ездить! И семья с ним села в машину(((
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селянин
сегодня, 16:27
Соболезнования погибшей...Да как им помогать то,пропьет всё папаша.
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Александр Н.
сегодня, 16:21
Да сколько же можно, когда дойдёт до этих -слова трудно подобрать Дятлов , что пьяный за рулём-преступник, эти правила кровью написаны.
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Кот
сегодня, 16:15
Выпил и сел за руль это уже убийца ну ему с этим жиьь
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