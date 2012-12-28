Предприниматели РОРП ЛО обсудили обязательные требования к маркировке товаров

18 июня в Региональном объединении работодателей и предпринимателей Липецкой области прошло заседание круглого стола с руководителем Управления Роспотребнадзора по Липецкой области Владимиром Коротковым на тему: «Нововведения требований законодательства, в том числе изменения в системе обязательной маркировки продукции в 2025 году». Представителям бизнеса из первых уст рассказали об обязательных требованиях к маркировке товаров средствами идентификации.





— Руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Липецкой области Владимир Коротков — постоянный участник наших встреч, несмотря на то, что речь идёт о надзорном органе — Роспотребнадзоре. Наверное, нет ни одной отрасли и предприятия, которые не подпадают под надзор и контроль этого органа. Это и защита прав потребителей, и промышленная, и финансовая безопасность… Нам приятно, что вы всегда открыты для диалога с предпринимателями и охотно подробно рассказываете нам обо всех новшествах в законодательстве. Сегодня тема нашего разговора — это маркировка. Пока она касается небольшой группы: табачной и никотинсодержащей продукции, товаров лёгкой промышленности, обуви и пищевой продукции, но в недалёком будущем маркироваться будет практически всё. И к этому нам нужно подготовиться! Ведь все участники Регионального объединения работодателей и предпринимателей Липецкой области — законопослушные и социально ответственные предприниматели, поэтому мы всегда готовимся к будущему заранее, — отметила в начале встречи заместитель председателя правления – исполнительный директор Регионального объединения работодателей и предпринимателей Липецкой области Ольга Митрохина.Владимир Коротков напомнил: всё новое — это хорошо забытое старое. Так, в Советском Союзе был государственный знак качества, который присваивался лучшим товарам народного потребления и производственно-технического назначения. Также большинству предпринимателей хорошо знакома аббревиатура ХАССП — расширенная международная система производственного контроля, помогающая следить за безопасностью продуктов на всех этапах — от производства до реализации. Без ХАССП сегодня сложно соответствовать существующим техническим условиям и регламентам. Основополагающие принципы прослеживаемости используются в системе маркировки товаров.Владимир Коротков рассказал о поэтапном введении системы маркировки, о том, что срабатывание индикаторов риска сейчас становится основанием для выездных проверок точек продаж и производителей, о перспективах внедрения системы и её преимуществах, а также о работе мобильного приложения «Честный знак».В ходе первого этапа государственная система маркировки и прослеживания «Честный знак» используется с целью легализации и отслеживания товаров — то есть как мера по противодействию незаконного оборота продукции. Сейчас разрабатывается 2-й этап системы — защита потребителя от некачественных товаров. Также система маркировки позволяет контролирующим органам осуществлять надзор без прямого взаимодействия с проверяемыми и снижать административное давление. Так, сейчас в системе зарегистрированы 22 надзорных ведомства.В 2019 году появились оператор ЦРПТ (Центр развития промышленных товаров), цифровая платформа и эмблема «Честный знак», а также механизмы контроля с использованием контрольной закупки. Первый этап внедрения системы сводился исключительно к отслеживанию продукции. Маркировка говорит потребителю: товар законно попал на рынок, и можно проследить его путь от производителя до потребителя. С 2023 года в этой системе появились индикаторы риска: определённые алгоритмы позволяют фиксировать нарушения, связанные с оборотом товаров, через систему маркировки — например, продажу просроченных продуктов. Причём внедрение этих индикаторов риска продолжается. Через мобильное приложение «Честный знак» потребители уже могут пожаловаться на товар, авторизовавшись через «Госуслуги». Так появился удобный механизм общественного контроля.Используя данные оператора системы в прошлом году в Липецкой области проведено более 900 проверок, в том числе без взаимодействия с продавцами. Проинспектировано более 16 000 товаров, 41% из которых реализовывались с нарушениями. А в масштабах страны только благодаря легализации никотинсодержащей продукции в 2024 году в бюджет дополнительно поступило более 100 миллиардов рублей.Система работает так: срабатывает индикатор риска — проводятся внеплановые проверки — предприниматели получают предостережения или штрафы. В случае с никотинсодержащей и алкогольной продукцией они уже очень высокие. В будущем возможны даже автоштрафы, которые будут приходить исключительно на основе данных системы маркировки.Конечная цель — очистить рынок от недобросовестных производителей, выпускающих некачественные товары, маскирующихся под реальное производство или выдающих свою продукцию за чужую.Сейчас таким образом контролируют 27 групп продукции. Из них 80% под контролем Роспотребнадзора. И предпринимателям надо готовиться к дальнейшему поэтапному внедрению маркировки.Некоторые представители липецкого бизнеса уже подсчитали, во сколько обойдётся маркировка одной единицы товара. В качестве примера прозвучала сумма в 60 копеек (50 копеек за марку и 10 копеек за код), но у всех эта цифра разная. Предприниматели также признали: вложения в репутацию сегодня стоят гораздо дороже. И если информация о некачественной продукции становится достоянием общественности — это хуже любого штрафа. Поэтому быть добросовестным и честным выгоднее. Этот же принцип работает и с государством: пока предприниматели не будут соблюдать правила, для них будут вводить новые ограничения.Участники круглого стола интересовались не только маркировкой: например, они спросили, как контролируют маркетплейсы и проверяют качество товаров там. Предприниматели сошлись во мнении: система «Честный знак» с точки зрения защиты прав потребителей — хорошая задумка.— Для бизнеса очень важно, что надзорный орган в лице Роспотребнадзора открыт для диалога. Вектор развития системы «Честный знак» направлен на то, чтобы как можно больше продукции было маркировано. Мы пытались разобраться, насколько это отразится на конечном потребителе, какое будет удорожание товаров. Для предпринимателей система, безусловно, затратна. Но как потребители мы все понимаем важность защиты наших интересов. Все мы хотим покупать качественные и легальные товары от настоящих производителей — подвела итог круглого стола заместитель председателя правления – исполнительный директор Регионального объединения работодателей и предпринимателей Липецкой области Ольга Митрохина.