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44 минуты назад
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Жара может вывести из строя водителя, но не автобус или трамвай

Диспетчерам всех липецких перевозчиков даны указания быть особенно внимательными к сообщениям водителей о самочувствии.

Вчера в 16.15 автобус «Волгабас» 27-го маршрута высадил всех пассажиров на остановке «Проспект Победы» из-за сильного запаха гари в салоне. Воняло то ли жженой резиной, то ли пластиком.

— Я прикоснулся рукой к алюминиевой панели на задней площадке и тут же одернул руку, настолько раскаленным был металл! — рассказал GOROD48 один из пассажиров. — Наверное, на состояние автобуса повлияла жара. По крайней мере он не был оборудован кондиционером.

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В департаменте транспорта липецкой мэрии об этом случае знают. Говорят, что жара ни при чем: у автобуса расклинило тормоза, что и привело к запаху гари в салоне. Автобус отправили на техобслуживание, проблему быстро устранили и вернули машину на маршрут.

— Жара не влияет на работу техники. Жара за 30 градусов — не мороз под минус 25, когда даже ночью перевозчики не глушат двигатели или ставят автобусы в отапливаемые помещения, — сказали в в ведомстве.

— Если у автобуса прочищен радиатор, то все будет хорошо. Проблем с техникой летом нет. Даже с нашей, с 30-летним пробегом, — сказал GOROD48 один из частных перевозчиков, в парке которого — давно списанные в Европе, в Москве и в Санкт-Петербурге «Скании» и «Мерседесы».

Если говорить об электротранспорте, то летом 2010 года, когда несколько недель столбик термометра не падал ниже 37-38 градусов, жара выводила из строя трамвайную и троллейбусную контактные сети. Но троллейбусов в Липецке уже нет, а новые трамваи ходят пока по одному укороченному маршруту и новые контактная сеть и пути пока пассажиров не подводили.

Однако жара влияет на самочувствие водителей. Недавно GOROD48 сообщал, что частным перевозчикам не хватает 25% водителей, а муниципальному «Липецкпассажиртрансу» — 30%. На круг всем перевозчикам недостает порядка 300 водителей. Никакие меры по привлечению персонала не дают желаемого результата. За 70 тысяч рублей найти охочих возить пассажиров по городским маршрутам даже при полном соцпакете нет. Поэтому баранку крутят, в основном, 50-летние мужики или пенсионеры. Из-за нездоровой кадровой ситуации ни МУП, ни частные перевозчики хронически не выполняют плановые графики выпуска автобусов на маршруты.

А жара, конечно, только усугубит ситуацию.

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люки в старых липецких автобусов подпирают еще и пластиковыми бутылками, чтобы те не закрылись 

— Я каждый день говорю своим водителям, что при первых же признаках недомогания, участившемся сердцебиении, головокружении, потери концентрации они должны остановить автобус и поставить меня в известность о сходе с маршрута. Думаю, такая же установка — у всех других моих коллег. Никто не хочет рисковать ни жизнью водителей, ни здоровьем пассажиров, — говорит частный предприниматель, обслуживающий несколько популярных маршрутов.

— Никакой перевозчик не выпустит водителя на маршрут без медосмотра. Но на линии может случиться всякое. Жара провоцирует ухудшение самочувствия водителей, у которых есть хронические заболевания. А водители, как можно видеть, у нас не молоды. Поэтому диспетчерам даны указания быть особенно внимательными к тому, что говорят им водители о своем самочувствии, — добавили в дептрансе мэрии.

В Липецке уже были случаи, когда жара буквально выкашивала водителей общественного транспорта. Так, летом 2011 года мэрия сообщала, что из-за экстремальных погодных условий на больничном как-то оказалось сразу сто водителей, или 14% от общего числа работающих в пассажирских перевозках. Особенно тяжко приходилось вагоновожатым — в кабинах трамваев воздух прогревался до 50 градусов и больше. Основной причиной плохого самочувствия водителей в жару — гипертония. Поэтому в особенно знойные дни лета 2013 года МУП «Липецкпассажиртранс» даже прибавлял водителям зарплату.

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Спасением для водителей и пассажиров являются кондиционеры. Системами охлаждения оснащены 192 муниципальных автобуса (68,5% от общего числа автопарка МУП «Липецкпассажиртранс») и лишь 15 маршруток частных перевозчиков (4,7% от общего числа их автопарка). Таким образом, из общего количества обслуживающих маршрутную сеть города автобусов только в трети пассажирам комфортно в летнюю жару. Такие машины в МУПе в начале июня обозначили стикерами со снежинками. Тогда еще мэр Липецка Евгения Уваркина попросила департамент транспорта предусмотреть дополнительные меры ответственности к перевозчикам за выход на линии автобусов с неработающими кондиционерами. «На маршруты автобусы должны выходить в полностью работоспособном состоянии, а это значит, с исправной системой охлаждения воздуха в салонах», — заметила тогда глава города.
жара
транспорт
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Комментарии (5)

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Сначала новые
я
4 минуты назад
Жара может вывести из строя водителя, но не пассажира.
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Григорий
5 минут назад
Проблема реально серьезная. Нужно и дальше повышать зарплаты водителям. На 378-ом должно быть 8 автобусов (ежедневно) де-факто 3 днем и всего 1 в вечернее время.
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Кron
13 минут назад
315 с цем. завода идет в 17:16, следующий в 18:26. Для чего в час пик сделали такой огромный интервал на таком популярном маршруте проходящим через весь город.
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Пердимонокль
26 минут назад
Как же прекрасно ездить в 37-градусную жару в списанном в Германии Мерседесе без конденсионера, но с 30-летним пробегом по нашему прекрасному, процветающему Липецку))))
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Артем Чеботин
38 минут назад
В последнее время недоволен работой транспорта, особенно автобусов 12, 24, 33. Просто ужасно! И не жара тому виной. Задолго до жары * работа!!!!! рейсы пропускаются по страшному.
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