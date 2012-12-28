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сегодня, 11:34
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Четвёртый святой появится на улице Ленина: постамент для памятника уже установлен

У здания Липецкой епархии на улице Ленина установлен постамент памятника Тихону Задонскому. Сам памятник водрузят на постамент к 26-му августа (дню рождения святого).



В этом году исполняется 300 лет со дня рождения русского религиозного деятеля XVIII века. Тихон Задонский (в миру Тимофей Савельевич Соколов, при рождении Кириллов) был епископом Воронежским и Елецким.

Памятник оплатила та же группа меценатов, благодаря которым в Липецке уже установлены три монумента святым.

Напомним, памятник Николаю Чудотворцу установлен четыре года назад в Молодежном парке, Великомученнику Пантелеймону — в 2022 году на улице Московской, у областной больницы, Александру Невскому — в прошлом году на Кольцевой площади, которая теперь носит его имя.
памятник
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Комментарии (14)

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Как гость
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Сначала новые
zzloyzz
25 минут назад
Слава Богу такие памятники появляются на липецкой земле.
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Ника
35 минут назад
Помоги Господи в здравом решении
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Викторм
39 минут назад
И, вообще. Каким образом кинотеатр попал в собственность церкви?!
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Викторм
43 минуты назад
Всё неймется им..
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Верхний Парк
45 минут назад
Лучше бы поставили его вместо Ленина.
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Обыватель
36 минут назад
А чем он вам мешает?
Ответить
Ух ты!
46 минут назад
Всё зло от больших денег. Очень хотелось бы знать. что это за меценаты, которые засоряют Липецк церковными памятниками. Лучше бы помогали на благо страны.
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Лена
20 минут назад
Церковь единственное место,где нет никакой агитации,в отличии от всего другого. С вас же не требуют денег на этот памятник и не заставляют ходить на службу.
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Горожанин Липецка
10 минут назад
Церковь единственное место,где нет никакой агитации,в отличии от всего другого. С вас же не требуют денег на этот памятник и не заставляют ходить на службу. Выбирая мэра не агитируют, не требуют денег.
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Липчанка
53 минуты назад
Всех бы чинуши выгнать на улицу, пусть поработают на жаре. Зато Европу обсуждаем, а к своим рабочим относимся без уважения. Где гр. коммунисты, профсоюзы.
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Липчанка
55 минут назад
Возмущаюсь, у нас в стране рабочих не уважают, отношение как к рабам. На улице жара, ремонтируют мост, раньше было нельзя сделать заказ, в нормальные месяца.
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дилетант
сегодня, 12:02
как бы ленин отнесся к такому соседству ?
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ЯЯЯ
сегодня, 11:50
Его же хотели установить на кольце ул. Минской (у Тайги) при въезде на Воронежское шоссе. Почему изменили решение?
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Сергей
сегодня, 12:02
Для чего он там)))))
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