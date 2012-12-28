Двоих браконьеров оштрафовали на 100 тысяч рублей каждого и конфисковали у них оружие и автомобиль
Изнасиловавший 10-летнюю девочку в овраге педофил из Липецкой области получил 22 года колонии
Общество
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сегодня, 11:34
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Четвёртый святой появится на улице Ленина: постамент для памятника уже установлен
В этом году исполняется 300 лет со дня рождения русского религиозного деятеля XVIII века. Тихон Задонский (в миру Тимофей Савельевич Соколов, при рождении Кириллов) был епископом Воронежским и Елецким.
Памятник оплатила та же группа меценатов, благодаря которым в Липецке уже установлены три монумента святым.
Напомним, памятник Николаю Чудотворцу установлен четыре года назад в Молодежном парке, Великомученнику Пантелеймону — в 2022 году на улице Московской, у областной больницы, Александру Невскому — в прошлом году на Кольцевой площади, которая теперь носит его имя.
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