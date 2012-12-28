Женщина взяла в долг 954 тысячи рублей и умерла

Теперь деньги требуют с матери умершей.

Усманский районный суд рассмотрит гражданское дело о взыскании долга с наследника.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в суд поступило заявление от женщины, в котором та указала, что ещё 2 августа 2018 года одолжила знакомой 954 тысячи рублей на 6 лет, то есть до 2 октября 2024 года, заключив договор займа, который был заверен нотариусом.Но 7 августа 2023 года заёмщица умерла. Теперь одолжившая покойной деньги просит суд взыскать сумму задолженности с ее матери, которая вступила в наследство.