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Общество
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27 минут назад
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Женщина взяла в долг 954 тысячи рублей и умерла
Теперь деньги требуют с матери умершей.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в суд поступило заявление от женщины, в котором та указала, что ещё 2 августа 2018 года одолжила знакомой 954 тысячи рублей на 6 лет, то есть до 2 октября 2024 года, заключив договор займа, который был заверен нотариусом.
Но 7 августа 2023 года заёмщица умерла. Теперь одолжившая покойной деньги просит суд взыскать сумму задолженности с ее матери, которая вступила в наследство.
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