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Погода в Липецке
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35 минут назад
Температурные рекорды более чем 65-летней давности побиты в Ельце и Льве Толстом
В Ельце воздух разогрелся до +34,6 градуса, а во Льве Толстом до +33,1.
В Ельце по данным Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха достигла сегодня +34,6 градуса, прежний рекорд принадлежал 1958-му году, когда отмечалось +32 градуса ровно. Предыдущее рекордное значение для 3 июля в Льве-Толстом держалось 65 лет, с 1959 года — тогда воздух прогрелся до +32,4 градуса, сегодня — до +33,1 градуса. На метеостанции в Конь-Колодезе сегодня зафиксировали +34,8 градуса, до рекордного значения 1959 года не хватило всего 0,1 градуса — тогда воздух прогрелся до +34,9 градуса.
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