Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Пострадавшие в перевернувшемся «ВАЗе» дети — с серьёзными травмами в областной детской больнице
Происшествия
Из-за аварии на энергосетях снижено давление воды в центре и на окраинах Липецка
Общество
Женщина взяла в долг 954 тысячи рублей и умерла
Общество
Сегодня в Липецке: кровопийцы, пароль от телефона жены и список профессий, которым повысят зарплату
Общество
Еще одного утонувшего нашли в Липецке
Происшествия
Припозднившийся клиент задушил самогонщицу подушкой
Происшествия
На улице Индустриальной в Липецке покончил с собой мужчина
Происшествия
Липецкая вечЁрка: девять сбитых беспилотников, трое утонувших за выходные и пьяная авария со страшным исходом
Общество
Гроза и шквалистый ветер ожидаются в Липецкой области
Погода в Липецке
В Липецкой области появился ещё один стобалльник ЕГЭ
Общество
Читать все
Водитель «ВАЗа» сбил ребенка и въехал в столб
Происшествия
«Инфинити Групп» не стали включать в реестр недобросовестных подрядчиков
Общество
69-летняя липчанка перевела мошенникам 4,5 миллиона рублей
Происшествия
12-летнюю девочку из «пьяных» «Жигулей» перевели из реанимации в обычную палату
Происшествия
Собутыльники ограбили магазин: преступление записала камера наблюдения
Происшествия
Лишённый прав многодетный отец предложил инспектору ДПС 20 000 рублей — тот отказался
Происшествия
Жара становится опасной: в ближайшие дни до +37
Погода в Липецке
В Ельце на перекрёстке столкнулись два автомобиля: «Лада Веста» перевернулась
Происшествия
У 32-летнего ельчанина конфисковали «Ниссан Микра»: он сел за руль пьяным
Происшествия
Из-за пожара эвакуировали жильцов пятиэтажки
Происшествия
Читать все
Происшествия
387
49 минут назад
10

69-летняя липчанка перевела мошенникам 4,5 миллиона рублей

Женщина с 20 по 25 июня отправляла деньги на «безопасные счета». А 1 июля пришла в полицию.

Жители Липецкой области продолжают пополнять список жертв телефонных мошенников. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 1 июля в полицию обратилась 69-летняя липчанка, которую убедили перевести накопления на «безопасные счета» и с 20 по 25 июня она отправила мошенникам через банкоматы в Октябрьском округе 4 миллиона 513 тысяч рублей.

42-летняя липчанка попалась на такую же удочку и с 24 по 28 июня перевела мошенникам 1 миллиона 203 тысяч рублей.

Ещё двое потерпевших перевели на «безопасные счета» 358 тысяч и 113 тысяч рублей.

39-летний мужчина хотел заказать интим-услуги и лишился 46 тысяч рублей, нарвавшись на мошенников.

46-летний липчанин обратился в полицию с заявлением о мошенничестве: в соцсетях взломали его страницу и попросили денег в долг. Брат мужчины отправил взломщикам 54 тысячи рублей.

Ещё один мужчина хотел купить видеорегистратор на сайте объявлений, перешёл по ссылке для оформления доставки, и в результате с его счёта списались все деньги — 21 тысяча 518 рублей.

29-летний мужчина с 1 апреля зарабатывал на инвестициях, но когда собрался вывести деньги — сделать этого не смог. Он лишился 1 миллиона 200 тысяч рублей.

56-летняя ельчанка доверилась предложившему ей заработать брокеру и перевела мошеннику 406 тысяч рублей.

А 51-летнего ельчанина обманули на 1 миллион 900 тысяч рублей под предлогом продажи павильона.
мошенничество
0
0
2
0
3

Комментарии (10)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Блондинка
12 минут назад
Видимо, людям деньги некуда девать. Кто бы мне подарил миллиончик? Ни разу на Мальдивах не была, на Гавайях и Фиджи тоже не была. Печалька. У кого лишняя денюжка завалялась?
Ответить
Дед Митяй
16 минут назад
Что всполошились-то!? Откуда - откуда? Ей 69 лет! Работала-копила! И получает пенсию, не дает детям и внукам, а все кладет в банк под проценты, то вполне возможно накопить столько. По минимуму трат! А кто помогает другим, то, конечно, не накопит ничего! Да и не надо нам этого! Деньги придут и уйдут, а добрые дела останутся. Радуйте близких пока живы!
Ответить
Пенсионеры.
17 минут назад
Нужно рассказывать каким образом заставляют и убеждают переводить деньги на другие счета.
Ответить
Коммунист
17 минут назад
Мошенники из службы безопасности обкома?
Ответить
zzloyzz
21 минуту назад
"Обман может дать нам победу сегодня, но правда даст нам победу на всю жизнь." (C) Джим Рон
Ответить
Народ
23 минуты назад
обезумел.
Ответить
Алиса
24 минуты назад
Какие богатые все Буратино! Хорошо живем- хорошо! Чем больше плачут, тем лучше живут!
Ответить
Света
36 минут назад
Откуда столько Денег?
Ответить
гость
38 минут назад
Без лоха и жизнь плоха
Ответить
Гость
46 минут назад
А говорите плохо живём. Пенсионерки миллионерши
Ответить
Рекомендуем
А знаете ли вы
«Дети с отрядом играли в «Зарницу...», а помните ли вы, каким оно было, пионерское детство?
Общество
Минус как плюс
Общество
Детским садам в Липецке рекомендовано перенести родительские чаты в «Сферум»
Экономика
Липецкая область заняла 34 место по динамике зарплат
Экономика
Липчане хранят на депозитных счетах 226 миллиардов рублей
Происшествия
«Им все сошло с рук!»
Общество
Липчане смогут сдать накопившуюся дома мелочь
Общество
В аппарате липецкого омбудсмена заинтересовались информацией о детях с тряпками на оживленном перекрестке
Общество
Проклятое место: на остановке «Улица 50 лет НЛМК» снова провалился тротуар
Общество
Указ об ограничениях для мигрантов подписал губернатор Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru