69-летняя липчанка перевела мошенникам 4,5 миллиона рублей

Женщина с 20 по 25 июня отправляла деньги на «безопасные счета». А 1 июля пришла в полицию.

Жители Липецкой области продолжают пополнять список жертв телефонных мошенников. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 1 июля в полицию обратилась 69-летняя липчанка, которую убедили перевести накопления на «безопасные счета» и с 20 по 25 июня она отправила мошенникам через банкоматы в Октябрьском округе 4 миллиона 513 тысяч рублей.42-летняя липчанка попалась на такую же удочку и с 24 по 28 июня перевела мошенникам 1 миллиона 203 тысяч рублей.Ещё двое потерпевших перевели на «безопасные счета» 358 тысяч и 113 тысяч рублей.39-летний мужчина хотел заказать интим-услуги и лишился 46 тысяч рублей, нарвавшись на мошенников.46-летний липчанин обратился в полицию с заявлением о мошенничестве: в соцсетях взломали его страницу и попросили денег в долг. Брат мужчины отправил взломщикам 54 тысячи рублей.Ещё один мужчина хотел купить видеорегистратор на сайте объявлений, перешёл по ссылке для оформления доставки, и в результате с его счёта списались все деньги — 21 тысяча 518 рублей.29-летний мужчина с 1 апреля зарабатывал на инвестициях, но когда собрался вывести деньги — сделать этого не смог. Он лишился 1 миллиона 200 тысяч рублей.56-летняя ельчанка доверилась предложившему ей заработать брокеру и перевела мошеннику 406 тысяч рублей.А 51-летнего ельчанина обманули на 1 миллион 900 тысяч рублей под предлогом продажи павильона.