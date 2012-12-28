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Происшествия
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49 минут назад
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69-летняя липчанка перевела мошенникам 4,5 миллиона рублей
Женщина с 20 по 25 июня отправляла деньги на «безопасные счета». А 1 июля пришла в полицию.
42-летняя липчанка попалась на такую же удочку и с 24 по 28 июня перевела мошенникам 1 миллиона 203 тысяч рублей.
Ещё двое потерпевших перевели на «безопасные счета» 358 тысяч и 113 тысяч рублей.
39-летний мужчина хотел заказать интим-услуги и лишился 46 тысяч рублей, нарвавшись на мошенников.
46-летний липчанин обратился в полицию с заявлением о мошенничестве: в соцсетях взломали его страницу и попросили денег в долг. Брат мужчины отправил взломщикам 54 тысячи рублей.
Ещё один мужчина хотел купить видеорегистратор на сайте объявлений, перешёл по ссылке для оформления доставки, и в результате с его счёта списались все деньги — 21 тысяча 518 рублей.
29-летний мужчина с 1 апреля зарабатывал на инвестициях, но когда собрался вывести деньги — сделать этого не смог. Он лишился 1 миллиона 200 тысяч рублей.
56-летняя ельчанка доверилась предложившему ей заработать брокеру и перевела мошеннику 406 тысяч рублей.
А 51-летнего ельчанина обманули на 1 миллион 900 тысяч рублей под предлогом продажи павильона.
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