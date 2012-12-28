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сегодня, 15:32
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Компания из Подмосковья разобрала половину моста под Липецком и на этом закончила работу

С августа прошлого года жители трех сел ежедневно рискуют жизнью при переезде через наполовину демонтированный мост над ручьем Ериловка.

21 апреля прошлого года ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области» заключило контракт на ремонт моста через ручей Ериловка на автомобильной дороге Вербилово – Грязное – Боринское в Липецком районе с компанией «Мостоотряд-13». При стартовой цене контракта в 104,6 млн рублей подрядчик из подмосковного города Чехов обязался переложить перекрытия моста и заасфальтировать его за 95,2 миллиона, сдав объект в эксплуатацию 20 октября 2024 года. Однако очевидно, что контракт сорван.

— Ремонт начался в августе-сентябре прошлого года. Строители разобрали половину моста и на этом успокоились. Работы с тех пор не ведутся, проезд по нему опасен. Между тем мостом пользуются жители сел Вербилово, Круглянка, Малинино. Если подрядчик будет работать такими темпами, то полноценным мостом мы будем пользоваться разве что через год. Это все чрезвычайно нервирует меня и моих односельчан, большинство из которых каждый день ездить через этот мост домой на работу в город, — сообщил об общей беде трех сел житель одного из них, Виктор Шацких.

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Примечательно, что GOROD48 сообщал о долгострое в марте после того, как жители сел пожаловались на якобы нежелание водителей пригородных автобусов маршрутов №122 и №563 ездить по опасной половинке моста. Тогда в пресс-службе управления дорог и транспорта Липецкой области сообщили, что мост — в ремонте, что движение по нему организовано по одной полосе в реверсивном режиме и что вопросов к участку ремонта у водителей автобусов нет.

А сегодня мы выяснили, что у заказчика есть большие сомнения в том, что подрядчик справится со своими обязательствами.

— В связи с нарушением графика работ к подрядчику уже применены штрафные санкции. В настоящее время рассматривается вопрос о расторжении контракта, — сообщили нам в пресс-службе управления дорог и транспорта Липецкой области.

Мы также выяснили, что по графику финансирования в 2023 году заказчик должен был заплатить подрядчику 38 220 000 рублей, но фактически оплатил чуть больше 31 миллиона рублей. 28 ноября по требованию заказчика суд оштрафовал московскую компанию на 50 тысяч рублей, а 20 мая этого года — еще на 30 тысяч.

ООО «Мостоотряд-13» зарегистрировано в феврале 2019 года. Судя по отчетности организации, выиграла восемь торгов на общую сумму в 205 миллионов рублей. С мая 2022 года гендиректором компании является Руслан Муратов, он же в феврале этого года стал единственным учредителем фирмы. Почему компания не справилась со своими обязанностями по единственному контракту, который взяла в прошлом году, нам не известно: указанные в ее реквизитах мобильные телефоны сегодня были вне зоны доступа.
ремонт
мост
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Комментарии (5)

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Как гость
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Сначала новые
Главарь
33 минуты назад
Это всё тендерная система и жадность
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колхозня
52 минуты назад
В Каликино разобрали, никак не соберут. Да любой ремонт мог уложиться в месяц, максимум. Что пр-кт Победы, что сокольский мост...
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Позитив
37 минут назад
Да Вы спец!!!??? Рассуждая с дивана, можно и за неделю справиться!!!
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Весело
1 минуту назад
Да Вы спец!!!??? Рассуждая с дивана, можно и за неделю справиться!!! Не ну тоже можно растянуть все ремонты на года.
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селянин
сегодня, 15:40
За Грязями 3 года как разобрали,и ничего ездят.
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