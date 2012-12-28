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Происшествия
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сегодня, 12:33
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В Чаплыгине молния попала в дом и он загорелся
Сильная гроза была в Чаплыгине с 5 до 6 утра.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе администрации Чаплыгинского района, официально информация о погоревшей из-за грозы техники к ним не поступала, но есть другое сообщение — из-за молнии загорелся дом №48 по улице Семёнова-Тян-Шанского. Его оперативно потушили.
В Липецком центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали, что гроза сегодня утром также была в Липецке и во Льве Толстом. А вот в Чаплыгине метеостанции нет.
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