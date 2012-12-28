Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
20 лет роста, упорного труда и развития технологий – компания «Липецкое станкостроительное предприятие» отметила юбилей
Бизнес
Липецкая вечЁрка: погибшие на СВО, Карьер против и сокращение рабочего дня из-за жары
Общество
Сегодня в Липецке: сюрприз от погоды, резервный день ЕГЭ, могут ли мужчина и женщина просто дружить
Общество
Лечить людей в Липецкой области почтальоны не будут
Общество
Липчанам предлагают выбрать новое название для 12 остановок
Общество
Дал леща и поставил на колени: липецкая полиция изучает очередное видео с молодёжными разборками
Происшествия
В Липецкой области два человека получили солнечные удары
Общество
«Стал за спиной и пристально смотрел, а потом ткнул пальцем»: посетителю ночного клуба сломали челюсть
Происшествия
В районах Левобережья, Дикого и Тракторного отключат холодную воду
Общество
Строящий кафе на Центральном пляже бизнесмен не согласен с прокуратурой
Общество
В Ельце утонул 34-летний мужчина
Происшествия
Читать все
Исследование: средний доход жителей Липецка вырос за год на 13%
Экономика
Студеновская в сторону центра встала из-за сломавшегося автобуса
Общество
В Крутых Хуторах сбежали два страуса
Общество
В Липецкой области обсудили создание будущего
Общество
Дальнобойщик получил ожоги 17% тела из-за вспышки газового баллона в кабине
Происшествия
Мэрия оштрафует подрядчика за срыв сроков сдачи детского городка в Молодежном парке
Общество
Ректор Липецкого педагогического университета Нина Федина вошла в состав Совета Российского союза ректоров
Общество
52-летняя ельчанка получила 1 год 8 месяцев лишения свободы условно за кражу кошелька на рынке
Происшествия
В Липецкой области до +35, дожди, грозы, возможен град
Погода в Липецке
Ельчанка заплатила за кухню 170 тысяч рублей и потом два года требовала вернуть деньги и устранить недостатки
Общество
Читать все
Общество
288
сегодня, 16:25
1

Мэрия оштрафует подрядчика за срыв сроков сдачи детского городка в Молодежном парке

Игровой комплекс собираются официально открыть к Дню города.

Парк Молодежный в Липецке делают частями. Во время первого этапа благоустройства в 2020 году асфальтированные дорожи связали улицы Катукова и Кривенкова с торгово-развлекательным центром «Ривьера». Второй этап мэрия разбила на две части. Осенью прошлого года компания «Идеалстрой» сдала заказчику, МКУ «Управление строительства Липецка», сеть освещения, пешеходные и велосипедные дорожки, установила 60 скамеек, более сотни урн для мусора, 10 лежаков для загара, а также выложила плиткой площадки под первую в общественных пространствах зону барбекю (самой зоны фуд-корта пока нет, хотя ее обещали сделать еще к этим новогодним праздникам).

00hwewsvulu24e5uqe5km8w3bqkdbs17.jpg

Следующий этап обустройства парка должен был закончиться 1 июля, с введением в эксплуатацию детской площадки.

6bc5023f-7e5a-46f0-9376-b9e45f96dd5b.jpg

806cca08-5b3c-4fa7-8325-bfbe162342f5.jpg

f703790f-ac4b-4295-8e27-b851e53f026b.jpg

f3001201-5c6f-4b62-82df-8ee05e07c095.jpg

e6b80a80-32e3-4f7e-8cff-430c5ade522d.jpg

Игровой городок, в принципе, готов. На него мэрия потратила 21,6 миллиона рублей. Скалодром «Сова», чаша с песком, качели, качалки, карусели, антивандальные батуты — все они уникальны, в перечне нет двух одинаковых. Подрядчику осталось подвесить к опорам качели и установить несколько бизибордов — пластиковых и деревянных досок с различными элементами для развития мелкой моторики и мышления ребенка.

— Мы оштрафуем подрядчика за срыв сроков сдачи детского городка. Производитель работ обещал сдать нам объект 15 июля. По факту, к Дню города, — заявила GOROD48 вице-мэр Липецка Светлана Сурмий.

ad179c4c-24ef-4d57-865f-56a1f1e2570d.jpg

5a6a02e6-0037-47c9-a500-c75e7b823ec3.jpg

be2f4933-658f-44b8-ae51-067d62ee1c38.jpg

c26ce58b-c4de-4c55-b681-241dca0d0193.jpg

дети уже тестируют игровой городок, рискуя получить травмы на фактически беспризорной площадке 

Завершится ли на этом благоустройство парка? Нет. Департамент градостроительства и архитектуры собирается открыть в парке зоны народного фитнеса и воркаута на площадке, которая застелена резиной, а асфальтированную площадку неподалеку оборудовать под скейт-парк. Без рампы как в парке Победы, а с использованием сборных искусственных препятствий по типу конструктора-лего.

0cv8929tsn07d0v06zvetokk1988kf39.jpg

vwieku0zfkyu9ndvee0u8sykh9jt3gw9.jpg

На эти планы у мэрии пока денег нет. Но в департаменте уверены, что такие сооружения парку необходимы:

— Парк Молодежный очень востребован в спальной части города. Когда все работы по его благоустройству закончатся, он станет альтернативой самому популярному, а оттого перегруженному парку Победы.

Беда в том, что из-за строительных работ парк выглядит неухоженным. В ведение МАУК «Культурные пространства Липецка» его до сих пор не передали. По факту хозяином парка остается МКУ «Управление строительства Липецка». Это ведомство обязано косить бурьян, в котором могут потеряться дети, заставить подрядчиков вывезти кучи грунта, снятой при прокладке вело- и пешеходных дорожек.
парк Молодежный
благоустройство
1
0
0
1
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Парк неухоженный
18 минут назад
Это ещё что. Сегодня был в прокуратуре Липецкого района на Опытной, бурьян вокруг здания - по грудь. Представляю, как прокуроры и помощники пробираются сквозь него на работу, служить законности и порядку.
Ответить
Рекомендуем
А знаете ли вы
Та самая Задонщина: дома из бивней, посадка Федора Конюхова и улица Гарика Сукачева
Общество
Четвёртый святой появится на улице Ленина: постамент для памятника уже установлен
Общество
Коммуналка без комиссии, данные о пенсионных накоплениях, и помощь жертвам мошенников — законы, вступающие в силу в июле
Общество
Конь без пальто, девушка-бабочка и поздравление от нового мэра: на Соборной площади завершились «Липецкие зори»
Общество
В Липецкой области разрешения на работу от санитарных врачей получили 27 пляжей
Политика
Фото на память: как в Липецке выбирали мэра
Общество
Накопить на квартиру за 4,5 года: Липецкая область оказалась на 21 месте по доступности жилья
Общество
1 июля тарифы на коммунальные услуги для жителей Липецка вырастут на 8-9%
Общество
«Вариант Б»: командированным советуют приезжать в Липецк с женами и детьми
Общество
Молодежь составляет всего четверть населения области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru