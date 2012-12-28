20 лет роста, упорного труда и развития технологий – компания «Липецкое станкостроительное предприятие» отметила юбилей
Сегодня в Липецке: сюрприз от погоды, резервный день ЕГЭ, могут ли мужчина и женщина просто дружить
Дал леща и поставил на колени: липецкая полиция изучает очередное видео с молодёжными разборками
«Стал за спиной и пристально смотрел, а потом ткнул пальцем»: посетителю ночного клуба сломали челюсть
Ректор Липецкого педагогического университета Нина Федина вошла в состав Совета Российского союза ректоров
52-летняя ельчанка получила 1 год 8 месяцев лишения свободы условно за кражу кошелька на рынке
Ельчанка заплатила за кухню 170 тысяч рублей и потом два года требовала вернуть деньги и устранить недостатки
Общество
288
сегодня, 16:25
1
Мэрия оштрафует подрядчика за срыв сроков сдачи детского городка в Молодежном парке
Игровой комплекс собираются официально открыть к Дню города.
Следующий этап обустройства парка должен был закончиться 1 июля, с введением в эксплуатацию детской площадки.
Игровой городок, в принципе, готов. На него мэрия потратила 21,6 миллиона рублей. Скалодром «Сова», чаша с песком, качели, качалки, карусели, антивандальные батуты — все они уникальны, в перечне нет двух одинаковых. Подрядчику осталось подвесить к опорам качели и установить несколько бизибордов — пластиковых и деревянных досок с различными элементами для развития мелкой моторики и мышления ребенка.
— Мы оштрафуем подрядчика за срыв сроков сдачи детского городка. Производитель работ обещал сдать нам объект 15 июля. По факту, к Дню города, — заявила GOROD48 вице-мэр Липецка Светлана Сурмий.
дети уже тестируют игровой городок, рискуя получить травмы на фактически беспризорной площадке
Завершится ли на этом благоустройство парка? Нет. Департамент градостроительства и архитектуры собирается открыть в парке зоны народного фитнеса и воркаута на площадке, которая застелена резиной, а асфальтированную площадку неподалеку оборудовать под скейт-парк. Без рампы как в парке Победы, а с использованием сборных искусственных препятствий по типу конструктора-лего.
На эти планы у мэрии пока денег нет. Но в департаменте уверены, что такие сооружения парку необходимы:
— Парк Молодежный очень востребован в спальной части города. Когда все работы по его благоустройству закончатся, он станет альтернативой самому популярному, а оттого перегруженному парку Победы.
Беда в том, что из-за строительных работ парк выглядит неухоженным. В ведение МАУК «Культурные пространства Липецка» его до сих пор не передали. По факту хозяином парка остается МКУ «Управление строительства Липецка». Это ведомство обязано косить бурьян, в котором могут потеряться дети, заставить подрядчиков вывезти кучи грунта, снятой при прокладке вело- и пешеходных дорожек.
1
0
0
1
0
Комментарии (1)