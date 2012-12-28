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сегодня, 15:23
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Перевернувшегося на «ВАЗ-2112» пьяного водителя арестовали до 29 августа

Двое детей мужчины — в больнице, а жена погибла.

Лебедянский районный суд сегодня избрал меру пресечения 45-летнему водителю «ВАЗ-2112», который сел за руль пьяным, не справился с управлением и машина перевернулась. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, мужчина заключён под стражу до 29 августа. В отношении него возбуждено уголовное дело по пункту «а» части четвёртой статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения».

Напомним, 30 июня в 19:50 на дороге Становое–Троекурово–Лебедянь перевернулся «ВАЗ-2112». От полученных травм на месте аварии 42-летняя жена водителя погибла, а 7-летний сын и 12-летняя дочь сейчас находятся в областной детской больнице. У мальчика ушибы челюсти и грудной клетки, сотрясение головного мозга. У 12-летней девочки – открытый перелом руки.

Фото - vk.com/lebedyan_live
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Лиза
1 минуту назад
Детям скорейшего восстановления, здоровья и сил пережить гибель мамы. Их старшей сестре сил и терпения, слова соболезнования детям, оставшимся без матери.
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Имя
46 минут назад
Спасибо, редакция, за подробное освещение этой беды. Может алкашня призадумается остатками мозгов, видя переломанных детей
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Позитив
32 минуты назад
Сомневаюсь! Пока трезв, думают, а только попало за шиворот, им море по колено!!! Жена должна была думать, как садить детей к пьяному папаше, только она уже жизнью поплатилась! Деткам, скорейшего выздоровления!!!
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