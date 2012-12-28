Пострадавшие в перевернувшемся «ВАЗе» дети — с серьёзными травмами в областной детской больнице
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Происшествия
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сегодня, 15:23
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Перевернувшегося на «ВАЗ-2112» пьяного водителя арестовали до 29 августа
Двое детей мужчины — в больнице, а жена погибла.
Напомним, 30 июня в 19:50 на дороге Становое–Троекурово–Лебедянь перевернулся «ВАЗ-2112». От полученных травм на месте аварии 42-летняя жена водителя погибла, а 7-летний сын и 12-летняя дочь сейчас находятся в областной детской больнице. У мальчика ушибы челюсти и грудной клетки, сотрясение головного мозга. У 12-летней девочки – открытый перелом руки.
Фото - vk.com/lebedyan_live
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