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12 минут назад
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В Липецкой области два человека получили солнечное удары

Пожилые люди пренебрегли рекомендациями не находиться под открытым небом в жару.

С конца прошлой недели в Липецкой области установилась жара: столбики термометров в тени показывали от +34 градусов и выше. В такую погоду обычно растет число инсультов, нарушений мозгового кровообращения. А как липчане переносят духоту и зной?

Как и все люди — плохо. Так, в отделение неврологии для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения липецкой больницы скорой медицинской помощи №1, которая вчера была дежурной по городу, поступило на четверть больше пациентов, чем в обычные дни. По словам заведующего отделением Игоря Гринева, на это как раз повлияла жара.

Жара вызывает усиленное сердцебиение и потоотделение. Организм перегружается, теряет много воды и важнейших микроэлементов: магния и калия. Если пренебрегать обильным питьем, кровь становится вязкой, а это, в свою очередь, вызывает риск тромбозов. Их следствием являются инфаркты и инсульты.

— На людей, находящихся в зоне риска, имеющим высокое артериальное давление, страдающих хроническими патологиями кровеносной и сердечно-сосудистой систем, влияют духота и зной. На этой неделе мы уже диагностировали два солнечных удара. Пострадали пожилые люди, которые пренебрегли рекомендациями не находиться под открытым небом в жару, — сообщил GOROD48 главврач ГУЗ «Центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой области» Александр Игнатовский.

Основными симптомами солнечного удара являются резкое повышение температуры вплоть до 40 °С, головокружение, «мушки» в глазах, вялость, учащенное или неравномерное дыхание, тахикардия, потеря сознания. Могут присутствовать носовое кровотечение, тошнота и рвота, состояние оглушенности, спутанности сознания, мышечные судороги, панические атаки и даже галлюцинации обонятельного, слухового или зрительного характера. В таких случаях пострадавшего нужно переместить в прохладное помещение или тень, расстегнуть ворот одежды и ремень, приподнять ноги, наложить на голову, шею, подмышки, живот холодный компресс, предложить холодное питье (желательно минеральную воду). И, конечно, вызывать врача.
солнечный удар
жара
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Комментарии (1)

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Ольга
6 минут назад
Не мудрено в древненемецком автобусе без форточек.
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