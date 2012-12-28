Пострадавшие в перевернувшемся «ВАЗе» дети — с серьёзными травмами в областной детской больнице
Изнасиловавший 10-летнюю девочку в овраге педофил из Липецкой области получил 22 года колонии
Пострадавшие в перевернувшемся «ВАЗе» дети — с серьёзными травмами в областной детской больнице
Общество
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сегодня, 16:30
Строитель кафе на Центральном пляже пытается оспорить штраф
Речь идет о сумме в 40 000 рублей.
Напомним, прокуратура Правобережного района в отношении ИП Шадрин Д. В. возбудила административное дело по статье «Несоблюдение условия обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе».
На днях истекает срок реагирования на представление прокурора о сносе свайной постройки. В случае, если в ближайшее время прокуратура не получат ответ от индивидуального предпринимателя, то примет решение о мерах прокурорского реагирования: привлечении к административной ответственности за неисполнение требований прокуратуры, или понудит бизнесмена через суд убрать постройку с береговой линии.
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