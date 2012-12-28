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Происшествия
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сегодня, 17:19
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В Ельце утонул 34-летний мужчина
Его тело нашли сегодня, а купаться он ушел еще в понедельник.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, мужчина ушел купаться еще в понедельник 1 июля и пропал. А сегодня его всплывшее тело обнаружил рыбак.
А вчера тело мужчины достали из реки Воронеж— его личность ещё не установлена.
«Оба погибших ныряли в необорудованных местах для купания и находились в состоянии алкогольного опьянения», — отмечают спасатели и в очередной раз напоминают, что нельзя нырять в незнакомых местах, игнорировать знак «Купаться запрещено» и заходить в воду пьяным.
Количество утонувших в регионе с начала сезона уже достигло 15 человек.
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