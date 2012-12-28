При температуре воздуха от 28,5 °С рекомендовано сокращение продолжительности рабочего дня

Зарплата при этом остается прежней.

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В Липецке сегодня +34. Сказывается ли жара на продолжительности рабочего дня? Мы попросили ответить на этот вопрос руководителя Государственной инспекции труда в Липецкой области Ирину Кирейчикову.Она сообщила, что Роспотребнадзор рекомендует работодателям сократить продолжительность рабочего дня на час, если температура в рабочем помещении или на открытом воздухе, где производятся работы, приблизилась к отметке +28,5 градуса. Работодатель должен издать соответствующий приказ. Зарплата при этом остается прежней.Однако это только рекомендация. В Трудовом кодексе такого указания нет. Работодатель не обязан сокращать рабочее время при работе в жару. Но ему вменяется в обязанность обеспечить оптимальные параметры микроклимата на рабочих местах или предоставить сотрудникам иную работу на время аномальной жары.Рекомендация Роспотребнадзора предусматривает, кстати, сокращение рабочего дня на два часа при температуре от +29 градусов и на четыре — при температуре от +30,5 градуса. Если же работодатель может обеспечить работникам приемлемую температуру воздуха на рабочем месте, используя, например, кондиционер, то ни о каком сокращении рабочего дня не может быть и речи.