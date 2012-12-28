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1305
сегодня, 14:14
12

При температуре воздуха от 28,5 °С рекомендовано сокращение продолжительности рабочего дня

Зарплата при этом остается прежней.

В Липецке сегодня +34. Сказывается ли жара на продолжительности рабочего дня? Мы попросили ответить на этот вопрос руководителя Государственной инспекции труда в Липецкой области Ирину Кирейчикову.



Она сообщила, что Роспотребнадзор рекомендует работодателям сократить продолжительность рабочего дня на час, если температура в рабочем помещении или на открытом воздухе, где производятся работы, приблизилась к отметке +28,5 градуса. Работодатель должен издать соответствующий приказ. Зарплата при этом остается прежней.

Однако это только рекомендация. В Трудовом кодексе такого указания нет. Работодатель не обязан сокращать рабочее время при работе в жару. Но ему вменяется в обязанность обеспечить оптимальные параметры микроклимата на рабочих местах или предоставить сотрудникам иную работу на время аномальной жары.

Рекомендация Роспотребнадзора предусматривает, кстати, сокращение рабочего дня на два часа при температуре от +29 градусов и на четыре — при температуре от +30,5 градуса. Если же работодатель может обеспечить работникам приемлемую температуру воздуха на рабочем месте, используя, например, кондиционер, то ни о каком сокращении рабочего дня не может быть и речи.
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Комментарии (12)

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Как гость
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Сокол
4 минуты назад
Фикс прайсы без продавцов должны остаться. Ни в одном их магазине не видел кондиционера.
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Гость
23 минуты назад
У нас законы то редко исполняются, а вы говорите рекоммендации. У меня в кабинете 32 градуса,..... И ни-че-го
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Коммунист
42 минуты назад
Для партэлиты вводится свободное посещение обкома
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Лида
42 минуты назад
Вам бы сказки писать. У нас средняя зарплата 200 тыс.,можем в жару вообще не выходить.
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Крылов
43 минуты назад
Так можно пока вообще работу отменить до зимы. С сохранением зарплаты.
Ответить
я местный
51 минуту назад
умняги,в трудовом такого нет,а какого тогда печатаете?
Ответить
Менеджер
сегодня, 14:43
Всё по коттеджам!
Ответить
?
сегодня, 14:42
Где это видано, где это слыхано...
Ответить
А
сегодня, 14:35
А при таких ценах зарплатах и пенсиях жизнь сокращается лет на 15
Ответить
да уж
сегодня, 14:25
Газпром в г.Грязи,даже не думает этого делать.
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