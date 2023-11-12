Неделя 48
сегодня, 08:00
Для жуликов все бабки — хлеб насущный
417
#мошенники #афера #падение с высоты #поножовщина #конфликт #поджог #убийство #ЧП на сетях #ремонт дорог #травля #издевательства #градостроительство #Военный городок #благоустройство
Итоги недели
«76 курьеров телефонных мошенников задержали липецкие полицейские» за девять месяцев с начала года. Все они были участниками схемы «ваш родственник попал в беду». Эти курьеры участвовали в 176 аферах с общим ущербом потерпевших свыше 50 млн рублей. Но это — капля в море. Только на прошлой неделе 54 жителя региона перевели мошенникам более 18 миллионов. Например, «42-летняя липчанка перевела мошенникам взятые в кредит 2 750 000 рублей». Самыми популярными аферами являются «спасение сбережений на банковском счете», «торговля на бирже» и «отмена несанкционированного кредита».
Случаются и разводки с политическим подтекстом. Ночью 10 ноября, в День сотрудника органов внутренних дел, «Мошенники заставили елецкую пенсионерку поджечь военкомат». Перед этим они убедили 60-летнего сторожа елецкого лицея оформить на себя кредиты на 600 тысяч рублей. 9 ноября якобы сотрудник Следственного комитета РФ позвонил женщине, сказал, что ее деньги лежат в военкомате и предложил его поджечь. «Елецкая пенсионерка поджигала военкомат дважды» — это зафиксировала уличная камера наблюдения. При этом женщину не смутил автомобиль ДПС, стоявший напротив военкомата. Автоинспекторы, кстати, задержали поджигательницу и быстро потушили огонь.
Допустим, вы не убивали.
А кто, по-вашему, убил?
Вот то-то и оно, Евгений,
вот то-то и оно, родной!
Накануне профессионального праздника новый начальник УМВД России по Липецкой области Дмитрий Петров провел брифинг, на котором рассказал о впечатлениях от нового места службы. Поделившись статистическими сведениями о работе управления, генерал-майор резюмировал: «Регион не криминогенный».
За первые десять месяцев полиция раскрыла 5 655 преступлений. Из них — 20 убийств, 66 фактов нанесения тяжких телесных повреждений (в 24 случаях жертвы скончались), 22 разбойных нападения, 183 грабежа, 1 585 краж, из них 89 квартирных, 65 угонов, 593 мошенничеств. Дмитрий Петров отметил, что почти каждое третье уголовное дело возбуждается по киберпреступлениям. Одной из причин распространенности телефонных разводок начальник регионального управления МВД считает плохую осведомленность граждан, другой — то, что зачастую организаторы афер находятся за пределами России. «Как только наши сотрудники доходят до государственной границы, появляются сложности».
Что же до криминала, что вот лишь некоторые из преступлений, о которых писал на этой неделе GOROD48.
«Добычей до смерти избившего пенсионера 25-летнего «домушника» стала тысяча рублей». Труп пенсионера нашли в сгоревшем доме.
«В День народного единства житель Липецка убил брата тарелкой». Братья поссорились во время застолья в доме на улице Верхней. Осколок тарелки рассек артерию на шее жертвы, что стало причиной острой кровопотери и смерти потерпевшего.
«46-летняя женщина пырнула ножом односельчанку». Пьяная обвиняемая на сельской улице достала из рукава куртки кухонный нож и вогнала его в левый бок потерпевшей.
«В елецкой тюрьме №2 заживо сожгли щёлочью мужчину». Трагедия произошла в цехе по производству мыла, где пьяный уголовник, приговоренный к 22 годам лишения свободы, вылил на другого осужденного ведро щелочи. Получивший химические ожоги 90% тела пострадавший умер в больнице.
Учитель даже прослезился:
в век технологий и мобил,
услышать с задней парты: «ранил!»
«убил!»
На этой неделе было много происшествий с молодыми липчанами. Самое трагическое случилось в недостроенном здании ЖК «Наполеон» на улице 50 лет НЛМК. «17-летний подросток погиб при падении с крыши «заброшки».
16-летний юноша едва не погиб при других обстоятельствах: он выпал из окна. «В областной детской больнице борются за жизнь упавшего с 5 этажа подростка». Медики предполагают, что юноша находился в состоянии опьянения (в больнице, кстати, начали строить новый хирургический корпус на 180 коек).
«У нас есть нож. Мы еще скальп с него можем снять...». Немудрено, что избитый и униженный 14-летний подросток, услышав такие угрозы от группы сверстников, испугался и сделал все, что ему велели. Родители школьника узнали о том, что над их сыном всласть поиздевались сверстники, от классной руководительницы. Она попросила их прийти в школу, где и показала гнусные видеоролики, залитые в популярные среди подростков Telegram-каналы.
— Сына обманом выманили из ТРЦ «Малибу», отвели на территорию Военного городка, где унизили и избили. На прощание сказали: «Если мусорнешься, нам терять нечего», — рассказал GOROD48 отец мальчика.
Полиция и следственный комитет начали доследственную проверку произошедшего. Свою оценку травли подростка дал и уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области Юрий Таран. Кстати, уже на следующий день после нашей публикации об издевательствах над мальчиком «Силовики установили личности издевавшихся над ним подростков», а отец школьника рассказал GOROD48, что их родственники уже ищут способы «замять дело».
— Это все очень серьезно. Так унизить подростка! Это не просто подраться за углом школы. И самое страшное, что это может произойти с любым из наших детей. Если не накажет государство, то что остаётся родителям чтобы защитить своих детей? Самим защищать? — задалась вопросом Мария.
Увидев резонанс этой истории, в редакцию GOROD48 обратились родственники еще одного подростка, оказавшегося в больнице с переломом костей черепа. Сверстники били парня несколько раз за один вечер. «Он пытался убежать, но его догоняли. При этом кричали: «Беги, пока не убили». Когда он убегал в последний раз, у него закружилась голова, потемнело в глазах, он рухнул на лавочку, и его снова начали бить. При этом он уже не мог сопротивляться, не мог как-то закрыться от ударов».
По двум уголовным делам, в которых пострадавшими стали дети, на этой неделе вынесли приговоры. Ограбившие 11-летнего мальчика в Липецке мужчина и женщина (оба — с уголовным прошлым) осуждены к общей сложности на более чем 8 лет лишения свободы — они отобрали у ребенка 7,5 тысячи рублей. Не усмотревшую за детьми тренера чаплыгинского ФОК «Лазурный» приговорили к году ограничения свободы за халатность — на ее глазах едва не утонул 12-летний школьник. Ребенка со дна бассейна подняли его одноклассники. Из-за продолжительного нахождения под водой здоровью мальчика был причинен тяжкий вред.
Заявились в гости
пофигизм и лень,
сбили все настройки
на рабочий день
«Telegram-каналы сообщают о деле в отношении экс-начальника управления благоустройства Липецка Алексея Романчукевича». Речь идёт о мошенничестве на сумму 28,5 миллиона рублей. В региональном Следкоме подтвердили, что преступления были совершены еще во время работы Романчукевича в Липецке (после этого он успел поработать вице-мэром Белгорода и послужить интересам государства в новых регионах России).
— Такие деньжищи крутятся на ремонт дорог и благоустройство города, а деревья сухие спиливать и ямы во дворах ремонтировать не на что. Конечно, если такими темпами воровать, — написал С.
Для таких обвинений должны быть основания. На виду — другая проблема: недобросовестность подрядчиков. В Липецке есть целый пул компаний, которые сбивают цены муниципальных контрактов, а потом ищут субподрядчиков, готовых работать за копейки. Пример — ООО «СМУ-5». Летом компания выиграла торги на латание дворов и внутриквартальных проездов, сбив цену контракта с начальных 27,6 миллиона до 15,3 миллиона. И на этом остановилась, не найдя дураков на такую работу. Мэрия вынужденно разорвала с подрядчиком контракт, а УФАС по Липецкой области по представлению городской администрации внес «СМУ-5» в реестр недобросовестных поставщиков. В итоге «Управление главного смотрителя Липецка объявило заново торги на ремонт ям во дворах». Срок выполнения работ — с момента заключения контракта до 31 июля 2024 года.
Бывает, что городской администрации пытаются впарить откровенный брак. Как это случилось на улице Водопьянова. «Жители 15-го микрорайона пожаловались на новый треснувший тротуар». В ответ управление главного смотрителя пообещало заплатить подрядчику за работу только после исправления брака.
А порой есть проблемы, в которых как бы никто не виноват. Пример — новые остановки, которые красивы только снаружи. И то пока новые. Они вовсе их функциональны: не защищают ни от ветра, ни от дождя, ни от палящего солнца. Всякий раз, когда у нас появляются новости об этих стекляшках, липчане нещадно их критикуют. Мы же попытались разобраться, «Кому они нужны такие?»
«Военный городок дембельнулся с нагрузкой». Оказалось, что при передаче жилого района от Минобороны городу его территория была размежевана так, что все дороги и дворы оказались на балансе многоэтажек, стали собственностью жильцов. Ремонтировать их за счет бюджета мэрия не в праве.
— Мы не можем нарушать российское законодательство, тратить бюджетные средства на ремонт территорий, находящихся в собственности жильцов многоквартирных домов. Но мы нашли выход: новая муниципальная программа «Ремонт двора» предполагает компенсацию 90% расходов частному бизнесу, вложившемуся в благоустройство. Уверен, управляющим компаниям эта программа будет интересна, — прокомментировал ситуацию вице-мэр Николай Дергунов.
Пока же большинство УК живет по поговорке о громе и мужике: пока первый не грянет, второй и пальцем не пошевелит. Как это было в случае с упавшей на легковушку увесистой веткой у дома №11 по улице Студеновской. «Ремонт повреждённого падением дерева «Фольксвагена» оценили в 175 700 рублей». Эти деньги владелец машины взыщет с УК. Конечно, опиловка старого дерева стоила бы «управляшке» раз в разы дешевле.
Еще одна проблема — грязь на контейнерных площадках. Мы попытались разобраться в жалобе жителей многоэтажки на улице Папина, 8 на причины захламленности такой площадки. Что ответили нам в компании «Эко-Пром-Липецк», читайте в статье «Мусор приносят жители частного сектора. А ветки — это спорный вопрос».
Плыла русалка баттерфляем
вдоль катеров и сточных труб,
за ней рывками на цепочке
плыл дуб
«В Липецке уже отремонтировали две дороги по планам 2024 года», но пока не доделали последнюю по планам этого, Товарный проезд. Подрядчика УГС, компанию «СДК», задержал другой подрядчик мэрии, «Экотерм», который в сентябре из-за неверной технической документации заказчика пробил 600-миллиметровый магистральный водопровод на кольце Трубного. Ремонтно-восстановительные работы на месте аварии более чем на месяц задержали запланированный ремонт Товарного проезда.
Напомним, что 1 ноября этот же подрядчик разрушил буром часть Товарного проезда в районе Лебедянского моста. А позавчера «Подрядчики пробурили очередной водопровод — теперь на улице Полиграфической». Это просто какой-то бич божий!
— Что-то зачастили водопроводы пробивать. Может, сначала чертежи изучать, потом бурить? Может, инженеров на работу принять? — удивилась Елена.
— Елена, тут аукцион выиграли по бросовой цене. Вот и результат. В аукционах выигрывает тот, кто чуть ли не бесплатно все делает. Резонный вопрос — на чем сэкономит этот подрядчик? Видимо, не только на инженерах, — ответил ей Инженер.
Между тем в районе Опытной станции «Тульский застройщик купил 15,5 гектара». Потенциал участка — не менее 70 тыс. кв. м жилья. Рядом запроектирован ЖК «Авторский», строится микрорайон «Взлетный», уже возведен микрорайон «Звездный». Все это требует строительства давно запроектированного моста через железную дорогу от Боевого проезда на улицу Гагарина. Но в мэрии пока лишь думают над тем, где найти на него деньги.
Умными людям давно понятно: чтобы избежать проблем жизни в человейниках, нужно жить в своем доме. Желательно, за городом. Еще лучше – на берегу реки. И там, на берегах, преуспевшие в этой жизни строят свой рай. Но и в раю не без проблем. Грязинская межрайонная прокуратура требует через суд освободить от самовольных построек и эллингов для катеров подходы к берегам реки Матыры и Матырского водохранилища. «Уйдите с пляжа!» — требуют прокуроры.
О захвате берегов Матыры, в том числе семьями чиновников, GOROD48 писал еще 10 лет назад. В октябре 2013-го. С тех пор прокуратура судится с собственниками земельных участков, выгородивших себе берега, но, очевидно, в этой схватке перевес на стороне захватчиков, раз война с ними идет до сих пор.
Мнения читателей были полярными:
— Их еще упрашивают! В нормальном государстве подогнали бы экскаватор без всякого суда и все бы развалили одним махом! Это же надо оборзеть, строить без разрешения. Или строили по молчаливому согласию чиновников?
— А кому мешают гараж или беседка на берегу? Тому, кто не хочет ничего делать: покосить траву, скинуться деньгами и завезти песок. А как только люди наведут порядок и облагородят место, все сразу хотят им пользоваться!
Ну и ну!
«Житель Тульской области пытался обокрасть детский сад». 33-летний мужчина разбил кирпичом окно и влез в помещение. В детсаду сработала сигнализация. Вора задержали.
«За пьяную езду у липчанки конфисковали гараж». Ведь к моменту рассмотрения дела в суде она успела продать автомобиль «Ланд Ровер». Потому суд вынес решение о конфискации гаража, так как его стоимость соответствовала стоимости подлежащей конфискации машины.
«Трагедия на улице Бехтеева: переехавший 41-летнего мужчину студент выплатит его родным 1,1 млн». Это случилось летом прошлого года: у дома №7 по улице Бехтеева управлявший автомобилем «BMW 750LI XFRIVE» студент вуза переехал лежащего на дороге пьяного мужчину. От полученных травм тот умер на месте. Уголовное дело в отношении водителя прекратили за отсутствием в его действиях состава преступления. Но студенту все же придется заплатить родственникам погибшего.
Случаются и разводки с политическим подтекстом. Ночью 10 ноября, в День сотрудника органов внутренних дел, «Мошенники заставили елецкую пенсионерку поджечь военкомат». Перед этим они убедили 60-летнего сторожа елецкого лицея оформить на себя кредиты на 600 тысяч рублей. 9 ноября якобы сотрудник Следственного комитета РФ позвонил женщине, сказал, что ее деньги лежат в военкомате и предложил его поджечь. «Елецкая пенсионерка поджигала военкомат дважды» — это зафиксировала уличная камера наблюдения. При этом женщину не смутил автомобиль ДПС, стоявший напротив военкомата. Автоинспекторы, кстати, задержали поджигательницу и быстро потушили огонь.
Допустим, вы не убивали.
А кто, по-вашему, убил?
Вот то-то и оно, Евгений,
вот то-то и оно, родной!
Накануне профессионального праздника новый начальник УМВД России по Липецкой области Дмитрий Петров провел брифинг, на котором рассказал о впечатлениях от нового места службы. Поделившись статистическими сведениями о работе управления, генерал-майор резюмировал: «Регион не криминогенный».
За первые десять месяцев полиция раскрыла 5 655 преступлений. Из них — 20 убийств, 66 фактов нанесения тяжких телесных повреждений (в 24 случаях жертвы скончались), 22 разбойных нападения, 183 грабежа, 1 585 краж, из них 89 квартирных, 65 угонов, 593 мошенничеств. Дмитрий Петров отметил, что почти каждое третье уголовное дело возбуждается по киберпреступлениям. Одной из причин распространенности телефонных разводок начальник регионального управления МВД считает плохую осведомленность граждан, другой — то, что зачастую организаторы афер находятся за пределами России. «Как только наши сотрудники доходят до государственной границы, появляются сложности».
Что же до криминала, что вот лишь некоторые из преступлений, о которых писал на этой неделе GOROD48.
«Добычей до смерти избившего пенсионера 25-летнего «домушника» стала тысяча рублей». Труп пенсионера нашли в сгоревшем доме.
«В День народного единства житель Липецка убил брата тарелкой». Братья поссорились во время застолья в доме на улице Верхней. Осколок тарелки рассек артерию на шее жертвы, что стало причиной острой кровопотери и смерти потерпевшего.
«46-летняя женщина пырнула ножом односельчанку». Пьяная обвиняемая на сельской улице достала из рукава куртки кухонный нож и вогнала его в левый бок потерпевшей.
«В елецкой тюрьме №2 заживо сожгли щёлочью мужчину». Трагедия произошла в цехе по производству мыла, где пьяный уголовник, приговоренный к 22 годам лишения свободы, вылил на другого осужденного ведро щелочи. Получивший химические ожоги 90% тела пострадавший умер в больнице.
Учитель даже прослезился:
в век технологий и мобил,
услышать с задней парты: «ранил!»
«убил!»
На этой неделе было много происшествий с молодыми липчанами. Самое трагическое случилось в недостроенном здании ЖК «Наполеон» на улице 50 лет НЛМК. «17-летний подросток погиб при падении с крыши «заброшки».
16-летний юноша едва не погиб при других обстоятельствах: он выпал из окна. «В областной детской больнице борются за жизнь упавшего с 5 этажа подростка». Медики предполагают, что юноша находился в состоянии опьянения (в больнице, кстати, начали строить новый хирургический корпус на 180 коек).
«У нас есть нож. Мы еще скальп с него можем снять...». Немудрено, что избитый и униженный 14-летний подросток, услышав такие угрозы от группы сверстников, испугался и сделал все, что ему велели. Родители школьника узнали о том, что над их сыном всласть поиздевались сверстники, от классной руководительницы. Она попросила их прийти в школу, где и показала гнусные видеоролики, залитые в популярные среди подростков Telegram-каналы.
— Сына обманом выманили из ТРЦ «Малибу», отвели на территорию Военного городка, где унизили и избили. На прощание сказали: «Если мусорнешься, нам терять нечего», — рассказал GOROD48 отец мальчика.
Полиция и следственный комитет начали доследственную проверку произошедшего. Свою оценку травли подростка дал и уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области Юрий Таран. Кстати, уже на следующий день после нашей публикации об издевательствах над мальчиком «Силовики установили личности издевавшихся над ним подростков», а отец школьника рассказал GOROD48, что их родственники уже ищут способы «замять дело».
— Это все очень серьезно. Так унизить подростка! Это не просто подраться за углом школы. И самое страшное, что это может произойти с любым из наших детей. Если не накажет государство, то что остаётся родителям чтобы защитить своих детей? Самим защищать? — задалась вопросом Мария.
Увидев резонанс этой истории, в редакцию GOROD48 обратились родственники еще одного подростка, оказавшегося в больнице с переломом костей черепа. Сверстники били парня несколько раз за один вечер. «Он пытался убежать, но его догоняли. При этом кричали: «Беги, пока не убили». Когда он убегал в последний раз, у него закружилась голова, потемнело в глазах, он рухнул на лавочку, и его снова начали бить. При этом он уже не мог сопротивляться, не мог как-то закрыться от ударов».
По двум уголовным делам, в которых пострадавшими стали дети, на этой неделе вынесли приговоры. Ограбившие 11-летнего мальчика в Липецке мужчина и женщина (оба — с уголовным прошлым) осуждены к общей сложности на более чем 8 лет лишения свободы — они отобрали у ребенка 7,5 тысячи рублей. Не усмотревшую за детьми тренера чаплыгинского ФОК «Лазурный» приговорили к году ограничения свободы за халатность — на ее глазах едва не утонул 12-летний школьник. Ребенка со дна бассейна подняли его одноклассники. Из-за продолжительного нахождения под водой здоровью мальчика был причинен тяжкий вред.
Заявились в гости
пофигизм и лень,
сбили все настройки
на рабочий день
«Telegram-каналы сообщают о деле в отношении экс-начальника управления благоустройства Липецка Алексея Романчукевича». Речь идёт о мошенничестве на сумму 28,5 миллиона рублей. В региональном Следкоме подтвердили, что преступления были совершены еще во время работы Романчукевича в Липецке (после этого он успел поработать вице-мэром Белгорода и послужить интересам государства в новых регионах России).
— Такие деньжищи крутятся на ремонт дорог и благоустройство города, а деревья сухие спиливать и ямы во дворах ремонтировать не на что. Конечно, если такими темпами воровать, — написал С.
Для таких обвинений должны быть основания. На виду — другая проблема: недобросовестность подрядчиков. В Липецке есть целый пул компаний, которые сбивают цены муниципальных контрактов, а потом ищут субподрядчиков, готовых работать за копейки. Пример — ООО «СМУ-5». Летом компания выиграла торги на латание дворов и внутриквартальных проездов, сбив цену контракта с начальных 27,6 миллиона до 15,3 миллиона. И на этом остановилась, не найдя дураков на такую работу. Мэрия вынужденно разорвала с подрядчиком контракт, а УФАС по Липецкой области по представлению городской администрации внес «СМУ-5» в реестр недобросовестных поставщиков. В итоге «Управление главного смотрителя Липецка объявило заново торги на ремонт ям во дворах». Срок выполнения работ — с момента заключения контракта до 31 июля 2024 года.
Бывает, что городской администрации пытаются впарить откровенный брак. Как это случилось на улице Водопьянова. «Жители 15-го микрорайона пожаловались на новый треснувший тротуар». В ответ управление главного смотрителя пообещало заплатить подрядчику за работу только после исправления брака.
А порой есть проблемы, в которых как бы никто не виноват. Пример — новые остановки, которые красивы только снаружи. И то пока новые. Они вовсе их функциональны: не защищают ни от ветра, ни от дождя, ни от палящего солнца. Всякий раз, когда у нас появляются новости об этих стекляшках, липчане нещадно их критикуют. Мы же попытались разобраться, «Кому они нужны такие?»
«Военный городок дембельнулся с нагрузкой». Оказалось, что при передаче жилого района от Минобороны городу его территория была размежевана так, что все дороги и дворы оказались на балансе многоэтажек, стали собственностью жильцов. Ремонтировать их за счет бюджета мэрия не в праве.
— Мы не можем нарушать российское законодательство, тратить бюджетные средства на ремонт территорий, находящихся в собственности жильцов многоквартирных домов. Но мы нашли выход: новая муниципальная программа «Ремонт двора» предполагает компенсацию 90% расходов частному бизнесу, вложившемуся в благоустройство. Уверен, управляющим компаниям эта программа будет интересна, — прокомментировал ситуацию вице-мэр Николай Дергунов.
Пока же большинство УК живет по поговорке о громе и мужике: пока первый не грянет, второй и пальцем не пошевелит. Как это было в случае с упавшей на легковушку увесистой веткой у дома №11 по улице Студеновской. «Ремонт повреждённого падением дерева «Фольксвагена» оценили в 175 700 рублей». Эти деньги владелец машины взыщет с УК. Конечно, опиловка старого дерева стоила бы «управляшке» раз в разы дешевле.
Еще одна проблема — грязь на контейнерных площадках. Мы попытались разобраться в жалобе жителей многоэтажки на улице Папина, 8 на причины захламленности такой площадки. Что ответили нам в компании «Эко-Пром-Липецк», читайте в статье «Мусор приносят жители частного сектора. А ветки — это спорный вопрос».
Плыла русалка баттерфляем
вдоль катеров и сточных труб,
за ней рывками на цепочке
плыл дуб
«В Липецке уже отремонтировали две дороги по планам 2024 года», но пока не доделали последнюю по планам этого, Товарный проезд. Подрядчика УГС, компанию «СДК», задержал другой подрядчик мэрии, «Экотерм», который в сентябре из-за неверной технической документации заказчика пробил 600-миллиметровый магистральный водопровод на кольце Трубного. Ремонтно-восстановительные работы на месте аварии более чем на месяц задержали запланированный ремонт Товарного проезда.
Напомним, что 1 ноября этот же подрядчик разрушил буром часть Товарного проезда в районе Лебедянского моста. А позавчера «Подрядчики пробурили очередной водопровод — теперь на улице Полиграфической». Это просто какой-то бич божий!
— Что-то зачастили водопроводы пробивать. Может, сначала чертежи изучать, потом бурить? Может, инженеров на работу принять? — удивилась Елена.
— Елена, тут аукцион выиграли по бросовой цене. Вот и результат. В аукционах выигрывает тот, кто чуть ли не бесплатно все делает. Резонный вопрос — на чем сэкономит этот подрядчик? Видимо, не только на инженерах, — ответил ей Инженер.
Между тем в районе Опытной станции «Тульский застройщик купил 15,5 гектара». Потенциал участка — не менее 70 тыс. кв. м жилья. Рядом запроектирован ЖК «Авторский», строится микрорайон «Взлетный», уже возведен микрорайон «Звездный». Все это требует строительства давно запроектированного моста через железную дорогу от Боевого проезда на улицу Гагарина. Но в мэрии пока лишь думают над тем, где найти на него деньги.
Умными людям давно понятно: чтобы избежать проблем жизни в человейниках, нужно жить в своем доме. Желательно, за городом. Еще лучше – на берегу реки. И там, на берегах, преуспевшие в этой жизни строят свой рай. Но и в раю не без проблем. Грязинская межрайонная прокуратура требует через суд освободить от самовольных построек и эллингов для катеров подходы к берегам реки Матыры и Матырского водохранилища. «Уйдите с пляжа!» — требуют прокуроры.
О захвате берегов Матыры, в том числе семьями чиновников, GOROD48 писал еще 10 лет назад. В октябре 2013-го. С тех пор прокуратура судится с собственниками земельных участков, выгородивших себе берега, но, очевидно, в этой схватке перевес на стороне захватчиков, раз война с ними идет до сих пор.
Мнения читателей были полярными:
— Их еще упрашивают! В нормальном государстве подогнали бы экскаватор без всякого суда и все бы развалили одним махом! Это же надо оборзеть, строить без разрешения. Или строили по молчаливому согласию чиновников?
— А кому мешают гараж или беседка на берегу? Тому, кто не хочет ничего делать: покосить траву, скинуться деньгами и завезти песок. А как только люди наведут порядок и облагородят место, все сразу хотят им пользоваться!
Ну и ну!
«Житель Тульской области пытался обокрасть детский сад». 33-летний мужчина разбил кирпичом окно и влез в помещение. В детсаду сработала сигнализация. Вора задержали.
«За пьяную езду у липчанки конфисковали гараж». Ведь к моменту рассмотрения дела в суде она успела продать автомобиль «Ланд Ровер». Потому суд вынес решение о конфискации гаража, так как его стоимость соответствовала стоимости подлежащей конфискации машины.
«Трагедия на улице Бехтеева: переехавший 41-летнего мужчину студент выплатит его родным 1,1 млн». Это случилось летом прошлого года: у дома №7 по улице Бехтеева управлявший автомобилем «BMW 750LI XFRIVE» студент вуза переехал лежащего на дороге пьяного мужчину. От полученных травм тот умер на месте. Уголовное дело в отношении водителя прекратили за отсутствием в его действиях состава преступления. Но студенту все же придется заплатить родственникам погибшего.
417
#мошенники #афера #падение с высоты #поножовщина #конфликт #поджог #убийство #ЧП на сетях #ремонт дорог #травля #издевательства #градостроительство #Военный городок #благоустройство
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