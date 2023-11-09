Происшествия

54 минуты назад

В СК раскрыли подробности дела Романчукевича: он оформлял договоры займа с представителями коммерческих организаций

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#мошенничество
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В СК раскрыли подробности дела Романчукевича: он оформлял договоры займа с представителями коммерческих организаций
Вторым отделом по РОВД СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника МБУ управления благоустройства Липецка и вице-мэра Белгорода Алексея Романчукевича, подозреваемого в совершении трех эпизодов мошенничества в особо крупном размере.

По версии следствия, подозреваемый в феврале 2021 года, сентябре 2022 и январе 2023 оформил договоры займа с представителями коммерческих организаций на общую сумму более 28 миллионов рублей. При этом он обязался вернуть в установленные сроки полную сумму займа и полученный в результате их использования дополнительный доход. Введенные в заблуждение потерпевшие переводили денежные средства на банковские счета подозреваемого либо отдавали наличными при встрече.

По информации Telegram-канала SHOT, cреди пострадавших — гендиректор и главный инженер липецких строительных компаний, а также индивидуальный предприниматель, который занимался ремонтом автомобилей.  

Следствие полагает, что подозреваемый не собирался исполнять взятые на себя обязательства по возвращению долга. Заемными денежными средствами он распорядился по своему усмотрению. За защитой своих прав потерпевшие обратились в следственные органы.
3 780
#мошенничество
4

Комментарии (3)

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Пенсионерка

14 минут назад
А так можно было? Не понятно, он надеялся, что долги ему простят? Что-то тут мутно
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Гост

21 минуту назад
Займы же это гражданское право, не уголовное. Хватит кошмарить бизнес. Баян какой-то.
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Скажите

23 минуты назад
А в какой он партии состоит(ял)?
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