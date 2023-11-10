Общество
56 минут назад
В Липецке уже отремонтированы две дороги по планам 2024 года
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… и пока не доделана последняя по нацпроекту «БКД» этого года.
В Липецке отремонтированы две улицы по планам нацпроекта «Безопасные качественные дороги» 2024 года. Опережающими темпами компания «Инфинити Групп» уложила два слоя асфальта на улице Хренникова в микрорайоне «Елецкий» и на улице Морской в поселке Новая Жизнь.
— Подрядчик отремонтировал только дороги на этих двух улицах. Сделал он это по нашей просьбе, так как на качество старого дорожного покрытия было много нареканий водителей. На улице Хренникова также отремонтировали и тротуар. Уже в следующем году на этих дорогах появится разметка, будут установлены новые дорожные знаки, — сообщил GOROD48 вице-мэр Николай Дергунов.
Компания «Инфинити Групп» завершила ремонт пешеходных зон и на площади Торговой. Дорогу на ней подрядчик решил отремонтировать весной из-за риска холодов.
Напомним, что по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в следующем году в Липецке отремонтируют 35 участков улично-дорожной сети. Самый крупный контракт, на 33 дороги, заключен с ООО «Инфинити Групп» — компания предложила сделать это за 744 156 304 рубля при начальной цене закупки в 891,2 миллиона.
В то же время в Липецке пока не завершен ремонт последней дороги по нацпроекту «БКД» этого года: Товарного проезда. Подрядчика УГС, компанию «СДК», задержал другой подрядчик мэрии, ООО «Экотерм», который через проколы в дороге на Товарном проезде прокладывает самотечный канализационный коллектор. ООО «Экотерм» должен был передать дорогу компании «СДК», но из-за неверной технической документации заказчика пробил 600-миллиметровый магистральный водопровод на кольце Трубного. Ремонтно-восстановительные работы на месте аварии на месяц задержали запланированный ремонт Товарного проезда.
— Компания «СДК» уже сфрезеровала старый слой дорожного покрытия. На этих выходных подрядчик уложит на Товарном проезде нижний слой асфальтобетона, на следующей неделе — второй, финишный, — сказал Николай Дергунов.
— Подрядчик отремонтировал только дороги на этих двух улицах. Сделал он это по нашей просьбе, так как на качество старого дорожного покрытия было много нареканий водителей. На улице Хренникова также отремонтировали и тротуар. Уже в следующем году на этих дорогах появится разметка, будут установлены новые дорожные знаки, — сообщил GOROD48 вице-мэр Николай Дергунов.
Компания «Инфинити Групп» завершила ремонт пешеходных зон и на площади Торговой. Дорогу на ней подрядчик решил отремонтировать весной из-за риска холодов.
Напомним, что по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в следующем году в Липецке отремонтируют 35 участков улично-дорожной сети. Самый крупный контракт, на 33 дороги, заключен с ООО «Инфинити Групп» — компания предложила сделать это за 744 156 304 рубля при начальной цене закупки в 891,2 миллиона.
В то же время в Липецке пока не завершен ремонт последней дороги по нацпроекту «БКД» этого года: Товарного проезда. Подрядчика УГС, компанию «СДК», задержал другой подрядчик мэрии, ООО «Экотерм», который через проколы в дороге на Товарном проезде прокладывает самотечный канализационный коллектор. ООО «Экотерм» должен был передать дорогу компании «СДК», но из-за неверной технической документации заказчика пробил 600-миллиметровый магистральный водопровод на кольце Трубного. Ремонтно-восстановительные работы на месте аварии на месяц задержали запланированный ремонт Товарного проезда.
— Компания «СДК» уже сфрезеровала старый слой дорожного покрытия. На этих выходных подрядчик уложит на Товарном проезде нижний слой асфальтобетона, на следующей неделе — второй, финишный, — сказал Николай Дергунов.
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