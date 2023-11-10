Общество

56 минут назад

В Липецке уже отремонтированы две дороги по планам 2024 года

4 204
#ремонт дорог
6
В Липецке уже отремонтированы две дороги по планам 2024 года

… и пока не доделана последняя по нацпроекту «БКД» этого года.

В Липецке отремонтированы две улицы по планам нацпроекта «Безопасные качественные дороги» 2024 года. Опережающими темпами компания «Инфинити Групп» уложила два слоя асфальта на улице Хренникова в микрорайоне «Елецкий» и на улице Морской в поселке Новая Жизнь.

— Подрядчик отремонтировал только дороги на этих двух улицах. Сделал он это по нашей просьбе, так как на качество старого дорожного покрытия было много нареканий водителей. На улице Хренникова также отремонтировали и тротуар. Уже в следующем году на этих дорогах появится разметка, будут установлены новые дорожные знаки, — сообщил GOROD48 вице-мэр Николай Дергунов.

Компания «Инфинити Групп» завершила ремонт пешеходных зон и на площади Торговой. Дорогу на ней подрядчик решил отремонтировать весной из-за риска холодов.

Напомним, что по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в следующем году в Липецке отремонтируют 35 участков улично-дорожной сети. Самый крупный контракт, на 33 дороги, заключен с ООО «Инфинити Групп» — компания предложила сделать это за 744 156 304 рубля при начальной цене закупки в 891,2 миллиона.

В то же время в Липецке пока не завершен ремонт последней дороги по нацпроекту «БКД» этого года: Товарного проезда. Подрядчика УГС, компанию «СДК», задержал другой подрядчик мэрии, ООО «Экотерм», который через проколы в дороге на Товарном проезде прокладывает самотечный канализационный коллектор. ООО «Экотерм» должен был передать дорогу компании «СДК», но из-за неверной технической документации заказчика пробил 600-миллиметровый магистральный водопровод на кольце Трубного. Ремонтно-восстановительные работы на месте аварии на месяц задержали запланированный ремонт Товарного проезда.

— Компания «СДК» уже сфрезеровала старый слой дорожного покрытия. На этих выходных подрядчик уложит на Товарном проезде нижний слой асфальтобетона, на следующей неделе — второй, финишный, — сказал Николай Дергунов.
4 204
#ремонт дорог
6

Комментарии (4)

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Ужас

12 минут назад
Оказывается как быстро можно отремонтировать дорогу, если не менять бордюры
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Будут вам выборы

45 минут назад
Вы собираете открывать виадук на ул. Металлургов???? Уже месяц нет ни одного работника там. Сколько можно издеваться???? От НЛМК до кольца тракторного каждый день по полчаса ехать невыносимо. А в автобусе люди с детками грудными едут, это вообще караул. Плюс ещё и тракторный перервт и перекрыт с этим подземным переходом.
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Мудрый

47 минут назад
На Неделина,¹5 А сняли асфальт и не положили новый.Может,найдется виновник?
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Р

53 минуты назад
Показуха к выборам как всегда
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