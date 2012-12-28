Сегодня в Липецке: наконец-то весна, дрели, мыши шуруповёрты – ТОП самых неожиданных подарков липчанкам к 8 марта
Праздник не удался: 8 марта пьяный водитель попытался откупиться взяткой в 30 000 рублей
Происшествия
1601
сегодня, 12:23
4
У пострадавших при пожаре на Шуминского подростков — ожоги тела и дыхательных путей
У малыша — отравление угарным газом.
Подростки 2009-го и 2008-го годов рождения госпитализированы в реанимацию с ожогами от 15 до 30% поверхности тела II-III степени и ожогами дыхательных путей. Состояние их тяжелое, но стабильное. Мальчики находятся на искусственной вентиляции легких.
Напомним, 9 марта в 19:29 горела квартира в доме №8 по улице Шуминского в Липецке. Пострадали три мальчика, 14 человек были эвакуированы. Пожар тушили 24 спасателя при помощи семи единиц техники.
0
11
0
0
0
Комментарии (4)