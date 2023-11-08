32 минуты назад
«Мусор приносят жители частного сектора. А ветки — это спорный вопрос»
Так в компании «Эко-Пром-Липецк» ответили на претензию жителей дома №8 по улице Папина, пожаловавшихся на захламленную контейнерную площадку.
За комментариями мы обратились в пресс-службу регионального оператора по сбору, сортировке и утилизации ТКО, компанию «ЭкоПром-Липецк».
Нам объяснили, что вываливающиеся из баков пакеты с мусором — это плод трудов жителей частного сектора. У них есть собственная контейнерная площадка, но мусор они носят в контейнеры многоквартирных домов. Мусор с площадки вывозят по графику, но иногда баки переполняются быстрее.
Контейнер для раздельного сбора пластика полон потому, что двух спецмашин, которые собирают такой мусор, находились на ремонте. Сейчас компания делает все, чтобы как можно скорее очистить такие контейнеры. «Мы просим липчан сминать пластиковую тару перед тем, как ее выбрасывать, иначе она быстро заполняет контейнер».
Санитарное состояние площадок — целиком компетенция управляющей компании. В данном случае, УК «Парус» (эта организация — одна из антилидеров по количеству жалоб на нее липчан. — Прим. GOROD48). Состояние контейнерных площадок, кстати, входит в еженедельный чек-лист проверок департамента развития территории мэрии.
— Ветки — это спорный вопрос. В тариф для населения их вывоз не входит.
А вот это — не так. В октябре этот вопрос подробно обсудили на комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию Липецкого горсовета. Когда коммерческий директор компании «ЭкоПром-Липецк» Елена Евстратова заявила, что регоператор с начала года вывез 3 600 тонн такого мусора, потратив на это 12 миллионов не заложенных в тариф расходов, ее поправила председатель городского департамента развития территории Ольга Логинова: весь мусор, который горожане и управляющие компании сносят на контейнерные площадки, должен убирать «ЭкоПром». Ольгу Логинову поддержал член Совета ассоциации «Объединение Коммунальных Компаний» Алексей Клюев. Он сослался на Верховный суд РФ, который пришел к выводу о том, что отходы с мест их складирования должны вывозить региональные операторы, и что расходы на это входят в тариф для населения.