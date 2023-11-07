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Трагедия на улице Бехтеева: переехавший 41-летнего мужчину студент выплатит его родным 1,1 млн
Липецкий областной суд рассмотрел гражданское дело по иску о компенсации морального вреда в пользу родственников погибшего под колесами автомобиля мужчины.
Трагедия, о которой идет речь, произошла ночью 25 июня прошлого года: у дома №7 по улице Бехтеева студент одного из липецких вузов, управляя автомобилем «BMW 750LI XFRIVE», переехал лежащего на дороге мужчину. От полученных травм тот умер на месте.
«Уголовное дело в отношении водителя было прекращено за отсутствием в его действиях состава преступления. В ходе расследования установлено, что водитель не располагал технической возможностью предотвратить наезд . Судом также отмечено наличие грубой неосторожности и вины самого потерпевшего, который в ночное время, находясь в состоянии алкогольного опьянения, лег на проезжую часть», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
В апелляционном определении областного суда указано, что, согласно ст. 1100 ГК РФ, компенсация морального вреда осуществляется независимо от вины причинителя вреда, если вред причинен жизни или здоровью гражданина источником повышенной опасности. Основанием для освобождения от возмещения вреда является умысел со стороны потерпевшего или возникновение вреда вследствие непреодолимой силы.
Грубая неосторожность самого потерпевшего является основанием для уменьшения размера возмещения. Тем не менее, при причинении вреда жизни или здоровью гражданина отказ в возмещении вреда не допускается.
Ком Ментарий
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