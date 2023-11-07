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Трагедия на улице Бехтеева: переехавший 41-летнего мужчину студент выплатит его родным 1,1 млн

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#авария #ДТП
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Липецкий областной суд рассмотрел гражданское дело по иску о компенсации морального вреда в пользу родственников погибшего под колесами автомобиля мужчины. 

Ранее решением Советского районного суда Липецка с водителя автомобиля было взыскано по 200 тысяч рублей в пользу вдовы погибшего, двоих его детей, матери и отца. Однако истцов не удовлетворил размер компенсации — они просили взыскать по 600 тысяч рублей.  Липецкий областной суд увеличил размер компенсации в пользу малолетнего сына погибшего до 300 тысяч рублей, в остальном решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Трагедия, о которой идет речь, произошла ночью 25 июня прошлого года: у дома №7 по улице Бехтеева студент одного из липецких вузов, управляя автомобилем «BMW 750LI XFRIVE», переехал лежащего на дороге мужчину. От полученных травм тот умер на месте. 

«Уголовное дело в отношении водителя было прекращено за отсутствием в его действиях состава преступления. В ходе расследования установлено, что водитель не располагал технической возможностью предотвратить наезд . Судом также отмечено наличие грубой неосторожности и вины самого потерпевшего, который в ночное время, находясь в состоянии алкогольного опьянения, лег на проезжую часть», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

В апелляционном определении областного суда указано, что, согласно ст. 1100 ГК РФ, компенсация морального вреда осуществляется независимо от вины причинителя вреда, если вред причинен жизни или здоровью гражданина источником повышенной опасности. Основанием для освобождения от возмещения вреда является умысел со стороны потерпевшего или возникновение вреда вследствие непреодолимой силы.

Грубая неосторожность самого потерпевшего является основанием для уменьшения размера возмещения. Тем не менее, при причинении вреда жизни или здоровью гражданина отказ в возмещении вреда не допускается.

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#авария #ДТП
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Комментарии (8)

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Ком Ментарий

9 минут назад
не-а чё, меньше, реже, а лучше никогда не ложиться на проезжей части, предназначенной исключительно для движения транспортных средств.
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игорь

23 минуты назад
был бы студент на ладе уже бы сидел
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не-а чё

33 минуты назад
Меньше в телефонах надо сидеть,тогда и на дорогу времени хватит смотреть.
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ded

57 минут назад
О как, ага, ещё на завтраках экономил и дворы подметал
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О как

сегодня, 17:44
Студент на БМВ, на стипендию поди
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коля

сегодня, 17:40
а водила живой .странно. убил человека .и сам живой.
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:

сегодня, 17:36
Оба хороши...один спал на дороге,другой ,клювом мух ловил...
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Так как есть

сегодня, 17:36
А студент даже не тормозил перед препятствием и уехал далеко далеко, и на встречке мужик не только заметил и даже остановился, кто проводил экспертизу ?
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