В Липецке стало на двух перевозчиков меньше: дептранс мэрии проторговал все городские маршруты
27-летняя многодетная мать на двое суток оставила 10-месячного сына одного: её лишили родительских прав
Хищения в липецком детско-юношеском центре «Спортивный» могут не исчерпываться миллионом
Липецкая вечЁрка: сокращение городских маршрутов, платежи за отопление и когда выберут нового мэра
Жительница Грязинского округа перевела мошенникам 252 тысячи рублей при покупке квадроцикла
Происшествия
958
59 минут назад
Боевая часть БПЛА упала во дворе жилого дома
Мэр Ельца сообщил о последствиях ночной атаки.
«Все повреждения в доме будут зафиксированы и восстановлены в ближайшее время. Дал поручения профильным заместителям. Прошу сохранять спокойствие. По всем вопросам звонить в 112», — сообщил Вячеслав Жабин.
Напомним, жильцы этого дома и трех соседних на время работы взрывотехников размещены в лицее №5 — пункте временного пребывания.
По предварительным данным, при падении беспилотника жертв и пострадавших нет.
Всего во время ночной атаки в Липецкой области перехвачены три БПЛА самолетного типа.
1
4
2
1
0
Комментарии