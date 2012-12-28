Все новости
Происшествия
958
59 минут назад

Боевая часть БПЛА упала во дворе жилого дома

Мэр Ельца сообщил о последствиях ночной атаки.

Боевая часть БПЛА, обезвреживанием которой в Ельце сейчас занимаются взрывотехники, упала во дворе многоквартирного дома. Также обломки беспилотника повредили один из балконов здания, рассказал глава города Вячеслав Жабин.

«Все повреждения в доме будут зафиксированы и восстановлены в ближайшее время. Дал поручения профильным заместителям. Прошу сохранять спокойствие. По всем вопросам звонить в 112», — сообщил Вячеслав Жабин.

Напомним, жильцы этого дома и трех соседних на время работы взрывотехников размещены в лицее №5 — пункте временного пребывания. 

По предварительным данным, при падении беспилотника жертв и пострадавших нет.

Всего во время ночной атаки в Липецкой области перехвачены три БПЛА самолетного типа.

воздушная тревога
БПЛА
1
4
2
1
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
