Происшествия

10 минут назад

42-летняя липчанка перевела мошенникам взятые в кредит 2 750 000 рублей

43
#мошенничество
42-летняя липчанка перевела мошенникам взятые в кредит 2 750 000 рублей

За неделю 54 жителей Липецкой области мошенники обманули более чем на 18 миллионов рублей.

42-летняя липчанка поверила «сотруднику банка» и истории о несанкционированных кредитах, оформленных на её имя. Чтобы заблокировать заявки на кредиты, женщина обратилась в четыре банка, где выдали кредиты на 2 750 000 рублей: наличные она перевела через банкомат на указанные счета.

Всего за прошедшую неделю 54 жителя Липецкой области перечислили мошенникам более 18 миллионов рублей. И только за последние сутки липчане отдали аферистам 5,7 миллиона рублей. Такие данные приводит пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Самыми популярными способами мошенничества остаются «спасение сбережений на банковском счёте», «торговля на бирже» и «отмена несанкционированного кредита».


43
#мошенничество

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