8 марта женщина воткнула нож в грудь знакомого

Раненый выжил. Следком возбудил уголовное дело о покушении на убийство.



Празднование Международного женского дня в частном доме на улице Лермонтова в Грязях закончилось поножовщиной: 48-летний мужчина получил удар ножом в грудь. В преступлении подозревается 35-летняя хозяйка дома.«По данным следствия, вечером 8 марта подозреваемая совместно со знакомым распивала спиртные напитки. В ходе возникшего между ними конфликта женщина нанесла гостю удар ножом в грудную клетку», — рассказали в областному управлении СК.Мужчина выжил: ему вовремя оказали медицинскую помощь. А в отношении хозяйки дома возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.«Установлено, что подозреваемая ранее судима за совершение аналогичного преступления», — добавили в Следкоме.