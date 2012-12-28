Сегодня в Липецке: наконец-то весна, дрели, мыши шуруповёрты – ТОП самых неожиданных подарков липчанкам к 8 марта
Праздник не удался: 8 марта пьяный водитель попытался откупиться взяткой в 30 000 рублей
Происшествия
667
36 минут назад
8 марта женщина воткнула нож в грудь знакомого
Раненый выжил. Следком возбудил уголовное дело о покушении на убийство.
«По данным следствия, вечером 8 марта подозреваемая совместно со знакомым распивала спиртные напитки. В ходе возникшего между ними конфликта женщина нанесла гостю удар ножом в грудную клетку», — рассказали в областному управлении СК.
Мужчина выжил: ему вовремя оказали медицинскую помощь. А в отношении хозяйки дома возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
«Установлено, что подозреваемая ранее судима за совершение аналогичного преступления», — добавили в Следкоме.
0
1
4
0
1
Комментарии