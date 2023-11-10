Происшествия

22 минуты назад

Ремонт повреждённого падением дерева «Фольксвагена» оценили в 175 700 рублей

119
#дерево #ветер
1
Ремонт повреждённого падением дерева «Фольксвагена» оценили в 175 700 рублей

Хозяин машины подал в суд на управляющую компанию и Управление главного смотрителя Липецка, но потом стороны помирились.

Мировым соглашением закончилось рассмотрение в Правобережном районном суде Липецка иска владельца повреждённого падением веток от дерева автомобиля «Фольксваген Гольф».

По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, 26 июля этого года напротив дома №11 по улице Студеновской на припаркованный автомобиль «Фольксваген Гольф» упали ветки от дерева и помяли машину. Тогда пострадали сразу две машины.

KD9vNjnR-1w.jpg

JPvAUeiaWZk.jpg

922Dl2TRjI8.jpg

Экспертиза оценила расходы на восстановительный ремонт «Фольксвагена» в 175 700 рублей.

Хозяин машины обратился в отдел полиции №4, но уже 29 июля полицией было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту повреждения имущества в связи с отсутствием состава преступления. Тогда мужчина обратился в суд с иском к управляющей компании ООО «ГУК «Привокзальная» и «Управлению главного смотрителя Липецка» с требованием компенсации причинённого ущерба.

Но в ходе рассмотрения дела стороны пришли к заключению мирового соглашения. Определением Правобережного районного суда от 9 ноября производство по делу было прекращено.

Фото -  vk.com/lipetsk_ldpr
119
#дерево #ветер
1

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
«Те самые Толстые»: графское гнездо, дядя-убийца, и сотни спасенных от голода
#Тот самый Липецк #а знаете ли вы что #краеведение
22
«Те самые Толстые»: графское гнездо, дядя-убийца, и сотни спасенных от голода
Общество

Еще в рубрике

По делу об ограблении ребенка на улице Звездной осуждены мужчина и женщина с уголовным прошлым
#грабеж
1
По делу об ограблении ребенка на улице Звездной осуждены мужчина и женщина с уголовным прошлым

сегодня, 17:51

Происшествия
Вышедшая из автомобиля на ходу липчанка взыскала 100 000 рублей с таксиста
#ДТП #такси
11
Вышедшая из автомобиля на ходу липчанка взыскала 100 000 рублей с таксиста

сегодня, 17:16

Происшествия
В Данкове избили 16-летнего подростка: у мальчика перелом костей черепа
#конфликт #побои
22
В Данкове избили 16-летнего подростка: у мальчика перелом костей черепа

сегодня, 16:26

Происшествия
Елецкая пенсионерка поджигала военкомат дважды
#поджог #мошенничество
11
Елецкая пенсионерка поджигала военкомат дважды

сегодня, 14:34

Происшествия
Силовики установили личности издевавшихся над школьником подростков
#издевательства #травля #подростки
42
Силовики установили личности издевавшихся над школьником подростков

сегодня, 14:31

Происшествия
В липецкую колонию пытались перебросить три телефона, а в елецкую — сразу пять
#УФСИН
3
В липецкую колонию пытались перебросить три телефона, а в елецкую — сразу пять

сегодня, 11:58

Происшествия