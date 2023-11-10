Происшествия
22 минуты назад
Ремонт повреждённого падением дерева «Фольксвагена» оценили в 175 700 рублей
Хозяин машины подал в суд на управляющую компанию и Управление главного смотрителя Липецка, но потом стороны помирились.
Мировым соглашением закончилось рассмотрение в Правобережном районном суде Липецка иска владельца повреждённого падением веток от дерева автомобиля «Фольксваген Гольф».
По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, 26 июля этого года напротив дома №11 по улице Студеновской на припаркованный автомобиль «Фольксваген Гольф» упали ветки от дерева и помяли машину. Тогда пострадали сразу две машины.
Экспертиза оценила расходы на восстановительный ремонт «Фольксвагена» в 175 700 рублей.
Хозяин машины обратился в отдел полиции №4, но уже 29 июля полицией было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту повреждения имущества в связи с отсутствием состава преступления. Тогда мужчина обратился в суд с иском к управляющей компании ООО «ГУК «Привокзальная» и «Управлению главного смотрителя Липецка» с требованием компенсации причинённого ущерба.
Но в ходе рассмотрения дела стороны пришли к заключению мирового соглашения. Определением Правобережного районного суда от 9 ноября производство по делу было прекращено.
Фото - vk.com/lipetsk_ldpr
По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, 26 июля этого года напротив дома №11 по улице Студеновской на припаркованный автомобиль «Фольксваген Гольф» упали ветки от дерева и помяли машину. Тогда пострадали сразу две машины.
Экспертиза оценила расходы на восстановительный ремонт «Фольксвагена» в 175 700 рублей.
Хозяин машины обратился в отдел полиции №4, но уже 29 июля полицией было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту повреждения имущества в связи с отсутствием состава преступления. Тогда мужчина обратился в суд с иском к управляющей компании ООО «ГУК «Привокзальная» и «Управлению главного смотрителя Липецка» с требованием компенсации причинённого ущерба.
Но в ходе рассмотрения дела стороны пришли к заключению мирового соглашения. Определением Правобережного районного суда от 9 ноября производство по делу было прекращено.
Фото - vk.com/lipetsk_ldpr