В День народного единства житель Липецка убил брата тарелкой

Заключен под стражу 40-летний житель Липецка подозреваемый в нанесении брату смертельной травмы. По версии следствия, пьяные братья поссорились 4 ноября во время застолья в доме на улице Верхней. Младший брат разбил о голову старшего тарелку и повредил ему артерию. 43-летний мужчина умер от кровопотери.



«СО по Октябрьскому округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области действия 40-летнего липчанина квалифицированы по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). По ходатайству следователя подозреваемый заключен под стражу», — сообщает пресс-служба областного управления следственного комитета.



Вину в совершении особо тяжкого преступления подозреваемый признал, подтвердив показания при их проверке на месте происшествия.



Фото: СУ СК РФ по Липецкой области

