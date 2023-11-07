Происшествия

23 минуты назад

В День народного единства житель Липецка убил брата тарелкой

4 281
#убийство
В День народного единства житель Липецка убил брата тарелкой
Заключен под стражу 40-летний житель Липецка подозреваемый в нанесении брату смертельной травмы. По версии следствия, пьяные братья поссорились 4 ноября во время застолья в доме на улице Верхней. Младший брат разбил о голову старшего тарелку и повредил ему артерию. 43-летний мужчина умер от кровопотери.  

«СО по Октябрьскому округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области действия 40-летнего липчанина квалифицированы по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).  По ходатайству следователя подозреваемый заключен под стражу», — сообщает пресс-служба областного управления следственного комитета.

Вину в совершении особо тяжкого преступления подозреваемый признал, подтвердив показания при их проверке на месте происшествия. 

Фото: СУ СК РФ по Липецкой области
4 281
#убийство

Комментарии (4)

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Шапокляк

1 минуту назад
Гость, что ж под алкашей подстраиваться то, им пофигу праздничный, выходной или простой день, в любой день нажрутся, да передерутся, а вот непьющим любой выходной не навредит: и домашних дел полно, да и отдохнуть хочется, хоть на диване, хоть с детьми куда-нибудь сходить
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Безмасочник

4 минуты назад
"В день народного единства". Город48, это шутка такая или какой-то намёк?
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Да

10 минут назад
Какое там единство,каждый сам за себя,за детей и родных.
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Гость

13 минут назад
Нашему народу нельзя давать праздники и выходные, это чревато...
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