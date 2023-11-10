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Уйдите с пляжа!
Грязинская межрайонная прокуратура требует через суд освободить от самовольных построек и эллингов для катеров подходы к берегам реки Матыры и Матырского водохранилища.
Надзорное ведомство установило, что владельцы земельных участков на первой линии реки и водохранилища в селах Аннино и Каменное Грязинского района нарушили требования части шестой Водного кодекса РФ, разместив в водоохранных зонах различные сооружения (заборы, беседки, мостики, строительные вагончики, декоративные фигуры, костровые чаши), что препятствует свободному доступу граждан к береговой полосе.
Проверку соблюдения земельного законодательства в водоохраной зоне, результатами которой стали иски, прокуратура и Грязинский отдел управления Росреестра по Липецкой области проводили в сентябре. Инспекция проверила 18 участков в селах Аннино, Казинка, Большой Самовец, Каменное и в Грязях.… О проблеме захвата берегов реки Матыра, в том числе вип-персонами, GOROD48 писал еще ровно 10 лет назад. В октябре 2013-го. С тех пор прокуратура не раз пыталась судиться с собственниками земельных участков, отгородивших себе берега реки, но, очевидно, в этой схватке перевес на стороне захватчиков, раз война с ними идет до сих пор.
Учитесь господа !
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