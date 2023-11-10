Общество

сегодня, 13:21

Уйдите с пляжа!

13 1109
#Водный кодекс #самозахват земель
10
Уйдите с пляжа!

Грязинская межрайонная прокуратура требует через суд освободить от самовольных построек и эллингов для катеров подходы к берегам реки Матыры и Матырского водохранилища.

Грязинская межрайонная прокуратура направила несколько исков в суд с требованием освободить берега реки Матыры и Матырского водохранилища от самовольных построек и гаражей для катеров.

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Надзорное ведомство установило, что владельцы земельных участков на первой линии реки и водохранилища в селах Аннино и Каменное Грязинского района нарушили требования части шестой Водного кодекса РФ, разместив в водоохранных зонах различные сооружения (заборы, беседки, мостики, строительные вагончики, декоративные фигуры, костровые чаши), что препятствует свободному доступу граждан к береговой полосе.

Проверку соблюдения земельного законодательства в водоохраной зоне, результатами которой стали иски, прокуратура и Грязинский отдел управления Росреестра по Липецкой области проводили в сентябре. Инспекция проверила 18 участков в селах Аннино, Казинка, Большой Самовец, Каменное и в Грязях. 

… О проблеме захвата берегов реки Матыра, в том числе вип-персонами, GOROD48 писал еще ровно 10 лет назад. В октябре 2013-го. С тех пор прокуратура не раз пыталась судиться с собственниками земельных участков, отгородивших себе берега реки, но, очевидно, в этой схватке перевес на стороне захватчиков, раз война с ними идет до сих пор.
13 1109
#Водный кодекс #самозахват земель
10

Комментарии (13)

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Учитесь господа !

9 минут назад
Завокзалье, обращайтесь к активистам Чистые берега , они в том месте , совместно с уваркиной , субботник во вторник недавно проводили !
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Липчанка

10 минут назад
Елена, 100%
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Завокзалье

15 минут назад
Аналогично! Почти в центре Липецка, вдоль Водотока по ул. Совхозная, в глубоком зелёном логу, Земли отданы под ИЖС. На наши законные требования - власти не хотят устанавливать границы водоохранной зоны, вносить их в ЕГРН и Договора аренды этих Земель, чтобы ограничить хозяйственную деятельность, засоряющую Водоём. Похоже Властям Липецкой области закон неписан! Где ещё искать защиту Зелёному поясу Центра Липецка?
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Чудотворец

19 минут назад
Николай, а так можно?))))
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Самаритянин

22 минуты назад
А что же молчат про село Петровка грязинского района. Там вообще на берег не выйдешь.
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Сергей

25 минут назад
Не зря же яхт-клуб замаячил на горизонте, вот и клиентура, сейчас "порядок" наведут, а добро нужно где то хранить. Всё идёт по плану. Яхт клуб для взрослых, детям "развлекательный парк", на острове.
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неоднозначник

29 минут назад
37 год наступил, или еще нет?
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Николай

35 минут назад
А не пробовали такую последовательность: решение суда - приставы - бульдозер?
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фёкла

36 минут назад
И в борьбе с зелёным змием ,побеждает Змий!
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Елена

38 минут назад
За 10 лет ничего не сделали, и теперь пошумите и успокоитесь.
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