Уйдите с пляжа!

Грязинская межрайонная прокуратура требует через суд освободить от самовольных построек и эллингов для катеров подходы к берегам реки Матыры и Матырского водохранилища.

Грязинская межрайонная прокуратура направила несколько исков в суд с требованием освободить берега реки Матыры и Матырского водохранилища от самовольных построек и гаражей для катеров.Надзорное ведомство установило, что владельцы земельных участков на первой линии реки и водохранилища в селах Аннино и Каменное Грязинского района нарушили требования части шестой Водного кодекса РФ, разместив в водоохранных зонах различные сооружения (заборы, беседки, мостики, строительные вагончики, декоративные фигуры, костровые чаши), что препятствует свободному доступу граждан к береговой полосе.

Проверку соблюдения земельного законодательства в водоохраной зоне, результатами которой стали иски, прокуратура и Грязинский отдел управления Росреестра по Липецкой области проводили в сентябре . Инспекция проверила 18 участков в селах Аннино, Казинка, Большой Самовец, Каменное и в Грязях.