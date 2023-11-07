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49 минут назад

«Регион не криминогенный»: генерал Петров рассказал о первых впечатлениях от Липецкой области

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#Дмитрий Петров #полиция
«Регион не криминогенный»: генерал Петров рассказал о первых впечатлениях от Липецкой области

Новый начальник управления МВД России по Липецкой области Дмитрий Петров провел первый брифинг. Генерал-майор полиции рассказал об итогах работы управления за девять месяцев года и поделился впечатлениями от региона

— Ссылкой я это назначение не считаю, — ответил Дмитрий Петров на вопрос журналистов о переходе с должности заместителя начальника главного управления по противодействию экстремизму МВД России на пост начальника УМВД. —  Приказы не обсуждаются.

В обозримом будущем Дмитрий Петров планирует провести ряд кадровых назначений. Уже переданы в центральный аппарат министерства данные кандидатов на две вакантные должности заместителей начальника УМВД. По мнению генерала, начальником полиции должен быть местный полицейский, знакомый с особенностями региона и погруженный в оперативную обстановку. Заместителем же по общим вопросам может быть полицейский из любого региона страны. 

По мнению Дмитрия Петрова,  Липецкая область не относится к серьезно криминогенным регионам. Здесь налажена борьба с наркопреступлениями, и липецкий опыт уже перенимается на федеральном уровне. Например, на учете в подразделении по делам несовершеннолетних находится всего десять юных липчан, употребляющих наркотики, и только один задержан в этом году по подозрению в наркосбыте. Правда, пока пройдет судебное разбирательство, он уже покинет подростковую возрастную категорию. 

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Не вызывает у генерала опасений и обстановка с экстремизмом, так как в Липецкой области по сравнению с другими регионами не стоит так остро миграционный вопрос. Нет межэтнических конфликтов. Налажено взаимодействие с диаспорами.

Что же касается итогов работы УМВД России по Липецкой области за девять месяцев, то за это время в полицию обратились 245 тысяч раз, и по 7,3 тысячи заявлений возбуждены уголовные дела, а 5655 преступлений раскрыты. Из них — 20 убийств, 66 фактов нанесения тяжких телесных, в 24 случаях из которых жертвы скончались, 22 разбойных нападения, 183 грабежа, 1585 краж, из них 89 квартирных, 593 случая мошенничества, 65 угонов и 66 (!) преступлений по линии борьбы с незаконным оборотом оружия.

— Например, задержан мужчина, который привез из зоны боевых действий целый арсенал. Также раскрыты транзитные преступления, когда наши сотрудники останавливали транспортные средства с оружием, — уточнил Дмитрий Петров.

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В этом году раскрыты все случаи причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, изнасилования, присвоения и растраты, в том числе в крупном размере, преступления коррупционной направленности, а также взяточничества. Общая раскрываемость преступлений составила 55,4% (ЦФО: 54,1%). Как и ранее, почти каждое третье уголовное дело возбуждается по кибер-преступлениям. По ним Липецкая область занимает шестое место в ЦФО и 13-е в России. Одной из причин распространенности этих видов преступлений начальник регионального управления УМВД России считает плохую осведомленность граждан:

— Например, в Петербурге  (Дмитрий Петров начинал карьеру в Санкт-Петербурге) легенды мошенников со сделками на бирже были распространены еще в начале десятых годов. Здесь же они актуальны.

Правоохранительные органы делают все возможное от себя. Например, у банкоматов, через которые обманутые липчане чаще всего переводили деньги мошенникам, дежурили полицейские. Как в штатском, так и в форме.  Однако, даже человеку в форме одураченные мошенниками липчане не верили, и пытались отправить  деньги. Но дежурить у банкоматов полицейские постоянно не могут.

— 30 % таких преступлений совершаются на территории России, и большая часть из них раскрывается. Это происходит благодаря созданной два года назад специальной службе, через которую идет обмен информацией на межрегиональном уровне. Выстраивается взаимодействие с ЦБ для формирования общей базы.  Но как только наши сотрудники доходят до государственной границы, появляются сложности. Есть проблемы и с замораживанием средств, но чаще всего они связаны с тем, что граждане не сразу понимают, что стали жертвами обмана и теряют драгоценное время — правило золотого часа актуально не только для медицины, - сказал начальник управления.
7 733
#Дмитрий Петров #полиция

Комментарии (7)

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Как так

6 минут назад
А про коорупционеров наверное забыли, или их ,,нет"у нас в области, а может они в своём отдельном ,,государстве"живут или сейчас МВД этим не занимается, вопрос тогда кто?
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неоднозначник

7 минут назад
в липецке около 300 банкоматов. большинство дежурной смены ппс несет службу рядом ?
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ворчиха

12 минут назад
Чет я не пойму: по 7,3 тысячи заявлений возбуждены уголовные дела, а 5655 преступлений раскрыты. Т.е. 1645 вообще не раскрыто. Проценты считайте сами. Из них 20 убийств + 66 фактов нанесения тяжких телесных, в 24 случаях из которых жертвы скончались + 22 разбойных нападения,+183 грабежа,+1585 краж, из них 89 квартирных+ 593 случая мошенничества+ 65 угонов+66 преступлений по линии борьбы с незаконным оборотом оружия. Итого: 2600 у меня получилось. А теперь: 245 тысяч раз обратились, а возбуждено 7,3 тысячи уг дел, а остальное отказы?
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Все прекрасно

14 минут назад
Как про "неуловимого Джо",потому что его никто не ловит,
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Липа

23 минуты назад
Сказал - не криминогенный, значит так оно и есть. Расходимся.
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Значит

25 минут назад
Садовод, меньше чем в других регионах.
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Садовод

34 минуты назад
«Регион не криминогенный», да уж, на одних только дорогах сколько воруют
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