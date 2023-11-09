Общество

сегодня, 13:58

Уполномоченный по правам ребёнка разбирается в истории с издевательствами над школьником

11 1299
#издевательства #травля #подростки
15
Уполномоченный по правам ребёнка разбирается в истории с издевательствами над школьником

Юрий Таран отметил, что в ряде регионов страны происходят такие же ситуации.

Уполномоченный по правам ребёнка в Липецкой области Юрий Таран взял на контроль ситуацию с травлей мальчика в Военном городке.

«Хорошо, что мальчик не промолчал и открылся родителям и классному руководителю. Правильно, что родители сразу обратились в полицию. В ряде регионов страны происходят такие же ситуации, когда используются фейковые аккаунты для того, чтобы «наехать», запугать подростка, где-то применить физическое или моральное насилие. И цель ужасна — выложить в сеть, вызвать хайп. Опыт показывает, что рецепт здесь только один — не замалчивать ситуацию, чтобы получить быструю и своевременную реакцию общества и силовых структур», — написал Юрий Таран в своём Telegram-канале.

Напомним, в подростковых Telegram-каналах были опубликованы ролики, на которых запечатлены издевательства над 14-летним школьником 3 ноября на улице Терешковой. Группа подростков со словами: «У нас есть нож. Мы еще скальп с него можем снять...» угрожала несовершеннолетнему расправой, применив физическую силу.

Происходящее было снято на камеру мобильного телефона и размещено в открытом доступе. Родители 14-летнего подростка узнали об издевательствах над сыном от его классной руководительницы. По словам отца мальчика, подростка обманом выманили из ТРЦ «Малибу», отвели на территорию Военного городка, где унизили и избили.

Отец считает, что группа подростков скачивает из соцсетей аватары случайных школьников, создает аккаунты от их имени и выкладывает посты, которые впоследствии использует для обвинений ничего не подозревающих мальчиков или девочек. Потом эта группа выводит якобы в чем-то виновных подростков на «стрелки», где глумится над ними под камеру, требуя извинений. Снятые ролики они выкладывают в популярные подростковые Telegram-каналы.

Доследственную проверку начали отдел полиции №8 УМВД России по Липецку и Следственный отдел по Советскому округу Липецка СУ СК России по Липецкой области.
11 1299
#издевательства #травля #подростки
15

Комментарии (11)

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Почему

8 минут назад
В школах не борются с курением,пьянством подростков.Может пора создать народную дружину из учителей.И пусть патрулируют и посмотрят чем занимаются их ученики.А то только ждут,когда выборы,хапнуть коппеечку.
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Дед

10 минут назад
Такой контингент -маргинальный, неблагополучный ломает здоровое будущее молодёжи. Хотели бы, не допустили этого. Дайте нормальным детям нормально жить и учиться в безопасности и нести пользу обществу. Оградите их от неадекватов деструктивных.
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Человечность

11 минут назад
Остановите этот мир... Он пошел с ума.
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.

13 минут назад
Потому что не несут никаких последствий даже родители агрессоров. Нормальным и адекватным молодым людям, девушкам, сложно выжить в такой обстановке, где позволили отморозкам свои правила устанавливать среди молодёжной среды Что они принесут обществу? От них один вред.
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Саня

19 минут назад
Посёлок, похоже, район гимназии 19. Там это такое, подобное было. Скорее всего опять пошла эпидемия оттуда. Есть подростки наглые. Работала, поэтому знаю. Одного такого директор бывшая исключала. Наказывать надо вовремя!
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Игорь

29 минут назад
Посёлок, с четырнадцати лет уголовная ответственность какая вечерняя школа
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36 минут назад
Посёлок, а что в вечерней школе не люди учатся? Усынови их и живи с ними сам
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Посёлок

46 минут назад
Ещё и с ножом, вы куда там смотрите правоохранители, вы когда работать начнёте , если среди бела дня такое творится??? Прокрутить все камеры в Малибу, найти и наказать!!!! Поставить на учет в комиссию по делам несовершеннолетних, оштрафовать родителей, перевести в вечернюю школу, чтобы оградить от нормальных детей!!!
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Сейчас

сегодня, 14:13
ГОСТЬ53, выкрутится,в плёху отправят,а там типа дурачёк.
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ГОСТЬ53

сегодня, 14:08
Из этой дряни дрянь и вырастет! Нормальные дети ходят на спортивные площадки, на кружки по интересам, секции, становятся волонтерами
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