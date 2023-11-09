Общество
сегодня, 13:58
Уполномоченный по правам ребёнка разбирается в истории с издевательствами над школьником
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Юрий Таран отметил, что в ряде регионов страны происходят такие же ситуации.
Уполномоченный по правам ребёнка в Липецкой области Юрий Таран взял на контроль ситуацию с травлей мальчика в Военном городке.
«Хорошо, что мальчик не промолчал и открылся родителям и классному руководителю. Правильно, что родители сразу обратились в полицию. В ряде регионов страны происходят такие же ситуации, когда используются фейковые аккаунты для того, чтобы «наехать», запугать подростка, где-то применить физическое или моральное насилие. И цель ужасна — выложить в сеть, вызвать хайп. Опыт показывает, что рецепт здесь только один — не замалчивать ситуацию, чтобы получить быструю и своевременную реакцию общества и силовых структур», — написал Юрий Таран в своём Telegram-канале.
Напомним, в подростковых Telegram-каналах были опубликованы ролики, на которых запечатлены издевательства над 14-летним школьником 3 ноября на улице Терешковой. Группа подростков со словами: «У нас есть нож. Мы еще скальп с него можем снять...» угрожала несовершеннолетнему расправой, применив физическую силу.
Происходящее было снято на камеру мобильного телефона и размещено в открытом доступе. Родители 14-летнего подростка узнали об издевательствах над сыном от его классной руководительницы. По словам отца мальчика, подростка обманом выманили из ТРЦ «Малибу», отвели на территорию Военного городка, где унизили и избили.
Отец считает, что группа подростков скачивает из соцсетей аватары случайных школьников, создает аккаунты от их имени и выкладывает посты, которые впоследствии использует для обвинений ничего не подозревающих мальчиков или девочек. Потом эта группа выводит якобы в чем-то виновных подростков на «стрелки», где глумится над ними под камеру, требуя извинений. Снятые ролики они выкладывают в популярные подростковые Telegram-каналы.
Доследственную проверку начали отдел полиции №8 УМВД России по Липецку и Следственный отдел по Советскому округу Липецка СУ СК России по Липецкой области.
«Хорошо, что мальчик не промолчал и открылся родителям и классному руководителю. Правильно, что родители сразу обратились в полицию. В ряде регионов страны происходят такие же ситуации, когда используются фейковые аккаунты для того, чтобы «наехать», запугать подростка, где-то применить физическое или моральное насилие. И цель ужасна — выложить в сеть, вызвать хайп. Опыт показывает, что рецепт здесь только один — не замалчивать ситуацию, чтобы получить быструю и своевременную реакцию общества и силовых структур», — написал Юрий Таран в своём Telegram-канале.
Напомним, в подростковых Telegram-каналах были опубликованы ролики, на которых запечатлены издевательства над 14-летним школьником 3 ноября на улице Терешковой. Группа подростков со словами: «У нас есть нож. Мы еще скальп с него можем снять...» угрожала несовершеннолетнему расправой, применив физическую силу.
Происходящее было снято на камеру мобильного телефона и размещено в открытом доступе. Родители 14-летнего подростка узнали об издевательствах над сыном от его классной руководительницы. По словам отца мальчика, подростка обманом выманили из ТРЦ «Малибу», отвели на территорию Военного городка, где унизили и избили.
Отец считает, что группа подростков скачивает из соцсетей аватары случайных школьников, создает аккаунты от их имени и выкладывает посты, которые впоследствии использует для обвинений ничего не подозревающих мальчиков или девочек. Потом эта группа выводит якобы в чем-то виновных подростков на «стрелки», где глумится над ними под камеру, требуя извинений. Снятые ролики они выкладывают в популярные подростковые Telegram-каналы.
Доследственную проверку начали отдел полиции №8 УМВД России по Липецку и Следственный отдел по Советскому округу Липецка СУ СК России по Липецкой области.
11 1299
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