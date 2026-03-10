Сегодня в Липецке: наконец-то весна, дрели, мыши шуруповёрты – ТОП самых неожиданных подарков липчанкам к 8 марта
8 марта липчанка отметила 100-летний юбилей
Праздник долгожительница провела в кругу большой семьи.
— Евдокия Сергеевна — уроженка Добровского района. Красивую дату она отметила в кругу своей большой дружной семьи: у неё 6 детей, 7 внуков и 15 правнуков, — рассказали GOROD48 родные долгожительницы.
Как сообщили в пресс-службе министерства социальной политики Липецкой области, в регионе — 86 долгожителей, которым 100 и более лет.
