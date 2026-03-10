8 марта липчанка отметила 100-летний юбилей

Праздник долгожительница провела в кругу большой семьи.

8 марта жительница Липецка Евдокия Пономарева отпраздновала 100-летний юбилей.— Евдокия Сергеевна — уроженка Добровского района. Красивую дату она отметила в кругу своей большой дружной семьи: у неё 6 детей, 7 внуков и 15 правнуков, — рассказали GOROD48 родные долгожительницы.Как сообщили в пресс-службе министерства социальной политики Липецкой области, в регионе — 86 долгожителей, которым 100 и более лет.