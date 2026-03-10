Все новости
Общество
269
29 минут назад
2

8 марта липчанка отметила 100-летний юбилей

Праздник долгожительница провела в кругу большой семьи.

8 марта жительница Липецка Евдокия Пономарева отпраздновала 100-летний юбилей.

IMG_0550.jpeg+2026-03-10-10.04.34+niz.jpg

— Евдокия Сергеевна — уроженка Добровского района. Красивую дату она отметила в кругу своей большой дружной семьи: у неё 6 детей, 7 внуков и 15 правнуков, — рассказали GOROD48 родные долгожительницы.

IMG_0551.jpeg+2026-03-10-10.04.34+niz.jpg

Как сообщили в пресс-службе министерства социальной политики Липецкой области, в регионе — 86 долгожителей, которым 100 и более лет.
Комментарии (2)

Сначала новые
Липчанин
2 минуты назад
У вас за плечами целый век воспоминаний! Здоровья Вам!
Ответить
Бабушке
10 минут назад
Евдокии ,моей землячке доброго здоровья и ещё меого лет жизни!!!!
Ответить
