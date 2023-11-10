Происшествия

сегодня, 10:17

Мошенники заставили елецкую пенсионерку поджечь военкомат

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#поджог #военкомат
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Мошенники заставили елецкую пенсионерку поджечь военкомат

А перед этим оформили от ее имени кредиты на 600 тысяч рублей.

60-летняя жительница Ельца поддалась на уловки мошенников и подожгла этой ночью военкомат на улице Пушкина, сообщает Telegram-канал BAZA. Информацию о поджоге военкомата GOROD48 подтвердили в правоохранительных органах.

Как пишет BAZA, месяц назад мошенники позвонили сторожу елецкого лицея Елене, представились сотрудниками банка, и оформили на ее имя кредиты на 600 тысяч рублей. 

«После этого мошенники каждый день звонили женщине, а 9-го ноября ей набрал якобы сотрудник следственного комитета РФ. Он сказал, что ее деньги лежат в военкомате и предложил его поджечь», — пишет «BAZA».

Ночью женщина отправилась к военкомату на улице Пушкина, и подожгла его окно жидкостью для розжига. Огонь быстро потушили, а женщину задержали сотрудники ДПС.
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#поджог #военкомат
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Комментарии (11)

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Петр

5 минут назад
Витек, Ты её носишь? Жесть..
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Женщина

9 минут назад
ГОСТЬ53, какая связь между тем, что она работает в 60 лет и тем, что она пошла поджигать военкомат? Она и сидя на пенсии его подожгла бы.
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Иван да Марья

17 минут назад
Ей уже ни врачи, ни таблетки не помогут, народ деградирует напрочь...
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Витек

22 минуты назад
А я говорил, что шапочка из фольги - обязательный аксессуар современного гражданина РФ.
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ГОСТЬ53

27 минут назад
Диагноз- отменить пенсионную реформу, чтобы женщины в 60 лет дома сидели, а не работали. На Западлянию равняются наши правители- а там уровень жизни другой, климат другой,продолжительность жизни другая, да и работают с 10 до 16.00. У нас 40-часовая рабочая неделя, а в западлянии 36 почти везде!!!
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Житель

29 минут назад
Проделки рептилоидов, не иначе. Так зомбировать земные технологии не могут )
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Женщина

35 минут назад
Её деньги, которые надо вернуть банку, лежат в военкомате и поэтому его надо поджечь. Логики нет, просто от слова "совсем". Налицо не просто зомбирование , а жизнь под гипнозом.
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Народ с ума сходит

38 минут назад
Слов нет..
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Николай

44 минуты назад
Население зомбировано. Головой думать не хотят
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Ваня

44 минуты назад
Ушиб серого вещества.
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