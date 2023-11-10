Мошенники заставили елецкую пенсионерку поджечь военкомат

А перед этим оформили от ее имени кредиты на 600 тысяч рублей.



60-летняя жительница Ельца поддалась на уловки мошенников и подожгла этой ночью военкомат на улице Пушкина, сообщает Telegram-канал BAZA. Информацию о поджоге военкомата GOROD48 подтвердили в правоохранительных органах.



Как пишет BAZA, месяц назад мошенники позвонили сторожу елецкого лицея Елене, представились сотрудниками банка, и оформили на ее имя кредиты на 600 тысяч рублей.



«После этого мошенники каждый день звонили женщине, а 9-го ноября ей набрал якобы сотрудник следственного комитета РФ. Он сказал, что ее деньги лежат в военкомате и предложил его поджечь», — пишет «BAZA».



Ночью женщина отправилась к военкомату на улице Пушкина, и подожгла его окно жидкостью для розжига. Огонь быстро потушили, а женщину задержали сотрудники ДПС.

