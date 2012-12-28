Сегодня в Липецке: наконец-то весна, дрели, мыши шуруповёрты – ТОП самых неожиданных подарков липчанкам к 8 марта
«И куда вы поехали сегодня? Надо предусматривать ситуацию-то»
Так объяснил застрявшему в глубокой колее водителю причину нечищеных проездов председатель ГК «Металлист-24».
С такой историей сегодня утром позвонила в GOROD48 липчанка Виктория. Когда мы приехали на улицу Кривенкова к ГК «Металлист-24», Виктория выехала к нам навстречу на своей «Киа». Сказала, что из колеи ее выдернул водитель внедорожника. Тем не менее, Виктория не только опоздала на работу, но и вынуждена будет потратиться на замену лопнувшего пластикового бампера.
К этому времени в кооператив прибыл его пожилой председатель Николай Пантелеев. Корреспондент GOROD48 стал свидетелем разговора разгневанной Виктории с невозмутимым председателем.
— У нас будут чистить проезды или нет?
—Будут, будут, — ответил Николай Пантелеев.
— А своевременно почему не чистят?
— Чистили, чистили. Ну вы же ездили как-то. Я вашу машину в окно постоянно вижу.
— А почему я провалилась тогда?
—А потому что видите, как она… подсела…
— Ничего тут у вас не чистят!
— У нас 70% гаражей сдают. С арендаторов хозяева берут по 5 тысяч рублей в месяц, а нам вовремя нее платят, — попытался объяснить причину нечищеных проездов председатель.
— Сегодня чистить дороги будут?
— Нет, сегодня нет. Ждем, как все разбухнет. Температура когда до 8-10 градусов поднимется, то снег, как тесто, разбухнет и трактор пройдет. Мы три дня назад пробовали — трактор лед не берет.
— А почему при въезде в гаражи все чисто?
— Тут они лопатками все прошли.
— А у нас?
— Здравствуйте! 20 рядов мы вам будем лопатами чистить? А для чего же вы тогда у нас гараж держите? Вы почему у себя не почистили? Снежок все откидывают от своего гаражика и на дорогу, на дорогу! Вот наша какая способность! И куда вы поехали сегодня? Надо предусматривать ситуацию-то.
