Так объяснил застрявшему в глубокой колее водителю причину нечищеных проездов председатель ГК «Металлист-24».

«Моя машина провалилась в колею в гаражном кооперативе. Она стоит на пузе просто. Ни туда, ни сюда! Я попросила охранника как-то мне помочь, но он сказал, что техники в кооперативе нет. И что помощи мне ждать неоткуда. Что мне делать, я не знаю!».С такой историей сегодня утром позвонила в GOROD48 липчанка Виктория. Когда мы приехали на улицу Кривенкова к ГК «Металлист-24», Виктория выехала к нам навстречу на своей «Киа». Сказала, что из колеи ее выдернул водитель внедорожника. Тем не менее, Виктория не только опоздала на работу, но и вынуждена будет потратиться на замену лопнувшего пластикового бампера.К этому времени в кооператив прибыл его пожилой председатель Николай Пантелеев. Корреспондент GOROD48 стал свидетелем разговора разгневанной Виктории с невозмутимым председателем.— У нас будут чистить проезды или нет?—Будут, будут, — ответил Николай Пантелеев.— А своевременно почему не чистят?— Чистили, чистили. Ну вы же ездили как-то. Я вашу машину в окно постоянно вижу.— А почему я провалилась тогда?—А потому что видите, как она… подсела…— Ничего тут у вас не чистят!— У нас 70% гаражей сдают. С арендаторов хозяева берут по 5 тысяч рублей в месяц, а нам вовремя нее платят, — попытался объяснить причину нечищеных проездов председатель.— Сегодня чистить дороги будут?— Нет, сегодня нет. Ждем, как все разбухнет. Температура когда до 8-10 градусов поднимется, то снег, как тесто, разбухнет и трактор пройдет. Мы три дня назад пробовали — трактор лед не берет.— А почему при въезде в гаражи все чисто?— Тут они лопатками все прошли.— А у нас?— Здравствуйте! 20 рядов мы вам будем лопатами чистить? А для чего же вы тогда у нас гараж держите? Вы почему у себя не почистили? Снежок все откидывают от своего гаражика и на дорогу, на дорогу! Вот наша какая способность! И куда вы поехали сегодня? Надо предусматривать ситуацию-то.