В Липецкую область приходит потепление
Погода в Липецке
На двух улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Хитрая работа в ПВЗ принесла 21-летней девушке 607 тысяч рублей
Происшествия
Сегодня в Липецке: наконец-то весна, дрели, мыши шуруповёрты – ТОП самых неожиданных подарков липчанкам к 8 марта
Общество
Женщина попала под колеса автомобиля 18-летнего водителя
Происшествия
Потопы в Липецке: СК возбудил уголовное дело
Происшествия
8 марта липчанка отметила 100-летний юбилей
Общество
Трое детей пострадали в пожаре на улице Шуминского
Происшествия
«И куда вы поехали сегодня? Надо предусматривать ситуацию-то»
Общество
Утро в Усмани началось эвакуацией медколледжа
Происшествия
«И куда вы поехали сегодня? Надо предусматривать ситуацию-то»
Общество
8 марта липчанка отметила 100-летний юбилей
Общество
Потопы в Липецке: СК возбудил уголовное дело
Происшествия
Женщина попала под колеса автомобиля 18-летнего водителя
Происшествия
«Металлург» открыл счёт голам на сборе, футболист-блогер обматерил судью
Спорт
В Липецкой области заработала «горячая линия» по защите прав потребителей
Общество
Утро в Усмани началось эвакуацией медколледжа
Происшествия
Наконец-то это случилось: Плехановский мост украсили чугунным ограждением
Общество
Трое детей пострадали в пожаре на улице Шуминского
Происшествия
67-летний «инвестор» из Станового перевёл мошенникам больше шести миллионов
Происшествия
Общество
842
37 минут назад
6

«И куда вы поехали сегодня? Надо предусматривать ситуацию-то»

Так объяснил застрявшему в глубокой колее водителю причину нечищеных проездов председатель ГК «Металлист-24».

«Моя машина провалилась в колею в гаражном кооперативе. Она стоит на пузе просто. Ни туда, ни сюда! Я попросила охранника как-то мне помочь, но он сказал, что техники в кооперативе нет. И что помощи мне ждать неоткуда. Что мне делать, я не знаю!».

С такой историей сегодня утром позвонила в GOROD48 липчанка Виктория. Когда мы приехали на улицу Кривенкова к ГК «Металлист-24», Виктория выехала к нам навстречу на своей «Киа». Сказала, что из колеи ее выдернул водитель внедорожника. Тем не менее, Виктория не только опоздала на работу, но и вынуждена будет потратиться на замену лопнувшего пластикового бампера.

К этому времени в кооператив прибыл его пожилой председатель Николай Пантелеев. Корреспондент GOROD48 стал свидетелем разговора разгневанной Виктории с невозмутимым председателем.

— У нас будут чистить проезды или нет?

—Будут, будут, — ответил Николай Пантелеев.

— А своевременно почему не чистят?

— Чистили, чистили. Ну вы же ездили как-то. Я вашу машину в окно постоянно вижу.

— А почему я провалилась тогда?

—А потому что видите, как она… подсела…

— Ничего тут у вас не чистят!

— У нас 70% гаражей сдают. С арендаторов хозяева берут по 5 тысяч рублей в месяц, а нам вовремя нее платят, — попытался объяснить причину нечищеных проездов председатель.

— Сегодня чистить дороги будут?

— Нет, сегодня нет. Ждем, как все разбухнет. Температура когда до 8-10 градусов поднимется, то снег, как тесто, разбухнет и трактор пройдет. Мы три дня назад пробовали — трактор лед не берет.

— А почему при въезде в гаражи все чисто?

— Тут они лопатками все прошли.

— А у нас?

— Здравствуйте! 20 рядов мы вам будем лопатами чистить? А для чего же вы тогда у нас гараж держите? Вы почему у себя не почистили? Снежок все откидывают от своего гаражика и на дорогу, на дорогу! Вот наша какая способность! И куда вы поехали сегодня? Надо предусматривать ситуацию-то.
распутица
1
0
2
3
4

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Молодежь
21 минуту назад
В этом ГК вообще анархия творится! Свет только по часам строго дают, хотя у всех счётчики стоят, но после 19 свет отключают. Снег за зиму чистили пару раз и то только на въезде. Въезд в ГК постоянно заставлен машинами сервисов и все углы и повороты заставлены левыми машинами, просто оставлеными там па стоянку. Даже КАМАЗы все время стоят. Интересно, а квитанции выдают хозяевам авто, которые используют территорию ГК как стоянку?
Ответить
Светлана
22 минуты назад
Ну все он правильно сказал ей
Ответить
Юрий
23 минуты назад
Судя по видео - это отличная дорога для гаражей (без шуток). Даме можно было не заезжать в колею, а проехать рядом.)))
Ответить
Ну, Ну..
26 минут назад
Правильно сказал, раньше не о каком тракторе не было и речи. Сами расчищали все. А сейчас трактор пройдет, опять не довольны - ворота завалило, и давай все обратно на дорогу кидать
Ответить
Молодежь
18 минут назад
Вы не знаете сумм, которые платят владельцы гаражей каждый год. Алфальтого покрытия нет даже на центральном въезде. У меня есть еще три гаража в других ГК и такого безобразия там никогда нет и не было
Ответить
Житель
27 минут назад
Кооперативы, управляющие компании только собирают деньги. А как касается выполнения работ то просят войти в положение. При этом жилинспекция покрывает управляшки...
Ответить
