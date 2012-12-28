Сегодня в Липецке: наконец-то весна, дрели, мыши шуруповёрты – ТОП самых неожиданных подарков липчанкам к 8 марта
53 минуты назад
Трое детей пострадали в пожаре на улице Шуминского
Двое в реанимации на ИВЛ.
Подростки находятся в реанимации на ИВЛ.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, пожар тушили 24 спасателя при помощи семи единиц техники. Огнем повреждена внутренняя отделка квартиры и уничтожены вещи на площади 6 квадратных метров. Также из дома было эвакуировано 14 человек.
Причины пожара сейчас выясняют сотрудники дознания МЧС России.
