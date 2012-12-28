Трое детей пострадали в пожаре на улице Шуминского

Двое в реанимации на ИВЛ.

9 марта в 19:29 горела квартира в доме №8 по улице Шуминского в Липецке. При пожаре пострадали три мальчика: 2009-го, 2008-го и 2025 годов рождения.Подростки находятся в реанимации на ИВЛ.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, пожар тушили 24 спасателя при помощи семи единиц техники. Огнем повреждена внутренняя отделка квартиры и уничтожены вещи на площади 6 квадратных метров. Также из дома было эвакуировано 14 человек.Причины пожара сейчас выясняют сотрудники дознания МЧС России.