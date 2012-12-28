Все новости
Общество
150
21 минуту назад

Наконец-то это случилось: Плехановский мост украсили чугунным ограждением

Оно весит несколько тонн.

На Плехановском мосту закончилась установка реплики исторического ограждения: 38-ми столбов и 33-х секций из литого чугуна. Каждая секция весит около 100 килограммов.



Напомним, во время капитального ремонта моста историческое ограждение было заменено композитным: старые чугунные секции пришли в негодность. Затем мэрия выделила 5,6 миллиона рублей на изготовление металлической реплики ограждения. Контракт выполняло ООО «Строительная компания «Липецк» установила ограду. Сроки окончания работ подрядчик сдвинул, так как на этапе литья столкнулся со сложностями, и из-за брака пришлось повторно делать некоторые элементы.

Фото: Telegram-канал «Город Липецк»
ремонт моста
но в
Комментарии

