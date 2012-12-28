Сегодня в Липецке: наконец-то весна, дрели, мыши шуруповёрты – ТОП самых неожиданных подарков липчанкам к 8 марта
Наконец-то это случилось: Плехановский мост украсили чугунным ограждением
Оно весит несколько тонн.
Напомним, во время капитального ремонта моста историческое ограждение было заменено композитным: старые чугунные секции пришли в негодность. Затем мэрия выделила 5,6 миллиона рублей на изготовление металлической реплики ограждения. Контракт выполняло ООО «Строительная компания «Липецк» установила ограду. Сроки окончания работ подрядчик сдвинул, так как на этапе литья столкнулся со сложностями, и из-за брака пришлось повторно делать некоторые элементы.
Фото: Telegram-канал «Город Липецк»
