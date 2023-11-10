Общество
сегодня, 19:13
Подрядчики пробурили очередной водопровод — теперь на улице Полиграфической
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«РВК-Липецк» планирует восстановить водоснабжение нескольких домов уже вечером.
Повреждение трубопроводов во время прокладки сетей становится липецкой традицией — сегодня семь домов на улице Полиграфической остались без холодной воды.
«Сегодня пробит водопровод в 19-ом микрорайоне!!! Теперь пол района, а может быть и весь сидит без холодной воды! Неужели в городе нет умных инженеров, кто бы разбирался в чертежах. Энергетики методом бурения прокладывают сети. Велись данные работы по улице Полиграфическая, сзади дома номер 8. Осталось ещё свет выключить! По дороге текут реки воды! Хорошо, что холодной», — написала GOROD48 липчанка Екатерина Земцова.
За комментарием мы обратились в «РВК-Липецк». Всех ответов на вопросы липчанки мы не получили, однако энергетики подтвердили факт аварии.
«При прокладывании сетей сторонний подрядчик сетевой компании повредил участок водопровода в районе улицы Полиграфической. Для проведения ремонтных работ РВК-Липецк ограничил подачу холодного водоснабжения по адресам: ул. Полиграфическая, 1, 4, 6, 8, 8а, 10, 12. Началась замена поврежденного участка водовода. Ожидается, что работы будут завершены к 22:00», — сообщил в «РВК-Липецк».
«Сегодня пробит водопровод в 19-ом микрорайоне!!! Теперь пол района, а может быть и весь сидит без холодной воды! Неужели в городе нет умных инженеров, кто бы разбирался в чертежах. Энергетики методом бурения прокладывают сети. Велись данные работы по улице Полиграфическая, сзади дома номер 8. Осталось ещё свет выключить! По дороге текут реки воды! Хорошо, что холодной», — написала GOROD48 липчанка Екатерина Земцова.
За комментарием мы обратились в «РВК-Липецк». Всех ответов на вопросы липчанки мы не получили, однако энергетики подтвердили факт аварии.
«При прокладывании сетей сторонний подрядчик сетевой компании повредил участок водопровода в районе улицы Полиграфической. Для проведения ремонтных работ РВК-Липецк ограничил подачу холодного водоснабжения по адресам: ул. Полиграфическая, 1, 4, 6, 8, 8а, 10, 12. Началась замена поврежденного участка водовода. Ожидается, что работы будут завершены к 22:00», — сообщил в «РВК-Липецк».
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