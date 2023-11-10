Общество

сегодня, 19:13

Подрядчики пробурили очередной водопровод — теперь на улице Полиграфической

9 787
#коммунальная авария #РВК-Липецк
13
Подрядчики пробурили очередной водопровод — теперь на улице Полиграфической

«РВК-Липецк» планирует восстановить водоснабжение нескольких домов уже вечером.

Повреждение трубопроводов во время прокладки сетей становится липецкой традицией — сегодня семь домов на улице Полиграфической остались без холодной воды.

«Сегодня пробит водопровод в 19-ом микрорайоне!!! Теперь пол района, а может быть и весь сидит без холодной воды! Неужели в городе нет умных инженеров, кто бы разбирался в чертежах. Энергетики методом бурения прокладывают сети. Велись данные работы по улице Полиграфическая, сзади дома номер 8. Осталось ещё свет выключить! По дороге текут реки воды! Хорошо, что холодной», —  написала GOROD48 липчанка Екатерина Земцова.

За комментарием мы обратились в «РВК-Липецк». Всех ответов на вопросы липчанки мы не получили, однако энергетики подтвердили факт аварии.

«При прокладывании сетей сторонний подрядчик сетевой компании повредил участок водопровода в районе улицы Полиграфической. Для проведения ремонтных работ РВК-Липецк ограничил подачу холодного водоснабжения по адресам: ул. Полиграфическая, 1, 4, 6, 8, 8а, 10, 12. Началась замена поврежденного участка водовода. Ожидается, что работы будут завершены к 22:00», — сообщил в «РВК-Липецк».
9 787
#коммунальная авария #РВК-Липецк
13

Комментарии (9)

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Лиза

9 минут назад
Не удивительно, работники сейчас никакие...
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o0o

11 минут назад
ну хоть не кабельную линию 10 кВ, иначе было бы печально.
ответить

Кузькин отец

22 минуты назад
Это стало традицией.
ответить

+

30 минут назад
Ой, не могу...))) Это, похоже, такая тактика - по замене труб...))))
ответить

Ком Ментарий

35 минут назад
Пенсионер, Истина в Ваших словах!
ответить

o0o

40 минут назад
Это ПРОРЫВ или РЫВОК?
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Кузя

44 минуты назад
Мастер-класс))))
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Жуть

48 минут назад
Смехопанорама
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Пенсионер

54 минуты назад
Это теперь везде так. Старые работники знали что,где и как. У них были схеиы,чертежи комуникпций. Теперь они на пенсии А молодёжь при поступлении на работу вряд ли стали забивать себе голову какими-то бумажками. А зачем? Вот вам и результат. Ищите старых работников,что б хоть пальцем показали где бурить.
ответить
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