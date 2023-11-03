Происшествия

45 минут назад

76 курьеров телефонных мошенников задержали липецкие полицейские

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#мошенники
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За 9 месяцев года в Липецкой области задержаны 76 курьеров телефонных мошенников — участников схемы «Ваш родственник попал в беду».

В среднем работать курьерами задержанным удавалось около недели. Затем их задерживали полицейские. При этом суды, как правило, выносят обвинительные приговоры. 

Например, один из курьеров успел забрать деньги у семерых пенсионеров — больше миллиона рублей. Суд назначил ему 5,5 года колонии общего режима.

«Всего в этом году на территории региона совершено 176 мошенничеств по схеме «Ваш родственник попал в беду, в 109 случаях аферисты убедили жертв передать деньги, чтобы «спасти родственника». Общая сумма ущерба превысила 50 миллионов рублей. Как показывает статистика, раскрываемость таких преступлений составляет более 70%, а по оконченным составам этот показатель превышает 90%. Поэтому с уверенностью можно заявить, что ни один пособник телефонных аферистов, выполняющий функцию курьера не останется на свободе», - рассказал старший оперуполномоченный УУР УМВД России по Липецкой области майор полиции Евгений Голосов.

По словам полицейских, преимущественно в роли курьеров выступают местные жители, но нередко встречаются и те, кто по заданию организаторов схемы приезжал в Липецкую область из других регионов. Бывает, что на мошенников соглашаются работать школьники и студенты.


4 573
#мошенники
1

Комментарии (4)

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ГОСТЬ53

15 минут назад
Легкий заработок- обманывать людей! Поэтому молодежь и работать не хочет. Зачем, если можно по-другому? Где совесть, честь у них?
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21 минуту назад
Приятная новость о работе УВД. Молодцы!
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Викторм

27 минут назад
Дятлы. Правильно, на зону их. Пусть портняжное и столярное мастерство оттачивают.
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Нонка

30 минут назад
Доходная работенка! Скоро колыхнет волна пенсионеров -курьеров!Молодежь теряем безвозвратно -калечим !
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