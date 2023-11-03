76 курьеров телефонных мошенников задержали липецкие полицейские

За 9 месяцев года в Липецкой области задержаны 76 курьеров телефонных мошенников — участников схемы «Ваш родственник попал в беду».





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В среднем работать курьерами задержанным удавалось около недели. Затем их задерживали полицейские. При этом суды, как правило, выносят обвинительные приговоры.



Например, один из курьеров успел забрать деньги у семерых пенсионеров — больше миллиона рублей. Суд назначил ему 5,5 года колонии общего режима.



«Всего в этом году на территории региона совершено 176 мошенничеств по схеме «Ваш родственник попал в беду, в 109 случаях аферисты убедили жертв передать деньги, чтобы «спасти родственника». Общая сумма ущерба превысила 50 миллионов рублей. Как показывает статистика, раскрываемость таких преступлений составляет более 70%, а по оконченным составам этот показатель превышает 90%. Поэтому с уверенностью можно заявить, что ни один пособник телефонных аферистов, выполняющий функцию курьера не останется на свободе», - рассказал старший оперуполномоченный УУР УМВД России по Липецкой области майор полиции Евгений Голосов.



По словам полицейских, преимущественно в роли курьеров выступают местные жители, но нередко встречаются и те, кто по заданию организаторов схемы приезжал в Липецкую область из других регионов. Бывает, что на мошенников соглашаются работать школьники и студенты.





