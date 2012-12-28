Все новости
Происшествия
1116
сегодня, 07:46
5

Хитрая работа в ПВЗ принесла 21-летней девушке 607 тысяч рублей

Менеджер пункта выдачи присваивала товары продавцов и деньги покупателей. Теперь ей грозит до шести лет лишения свободы за мошенничество.

В Лев-Толстовском районе 21-летнюю менеджера пункта выдачи заказов маркетплейса ждёт суд по обвинению в мошенничестве в крупном размере.

По данным следствия, с марта по октябрь 2025 года девушка похитила товаров на 607 000 рублей. 

«Обвиняемая оформляла заказы от своего имени и с аккаунтов своих знакомых, которые не были осведомлены о её преступных действиях. Полученные товары забирала, а затем оформляла их возврат. Также она обманывала покупателей: говорила, что программа выдачи товаров временно не работает, и просила переводить деньги за товар на ее банковский счет. Товар передавала покупателям, деньги оставляла себе, а в программе оформляла отказ от покупок», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области. 

В общей сложности менеджер похитила более 520 товаров: продукты, бытовую технику, мебель, одежду, парфюмерию, средства гигиены и другое. Теперь ей грозит до шести лет лишения свободы.


мошенничество
2
2
0
10
4

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
И стоило
22 минуты назад
Это шмотье, чтобы за решетку угодить?Жадности нет предела,но есть время поразмышлять лет так пять или шесть.
Ответить
Ну и
24 минуты назад
Зачем ей эти 520 товаров? Вещизм какой-то.
Ответить
Василий
30 минут назад
Сельпо.
Ответить
Сосед
сегодня, 08:02
Бизнес по русски! Почему на чиновничество это не работает! В России воровать хорошо!
Ответить
Жесть
сегодня, 07:55
21 год, а действует как опытная аферистка
Ответить
