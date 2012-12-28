Хитрая работа в ПВЗ принесла 21-летней девушке 607 тысяч рублей

«Обвиняемая оформляла заказы от своего имени и с аккаунтов своих знакомых, которые не были осведомлены о её преступных действиях. Полученные товары забирала, а затем оформляла их возврат. Также она обманывала покупателей: говорила, что программа выдачи товаров временно не работает, и просила переводить деньги за товар на ее банковский счет. Товар передавала покупателям, деньги оставляла себе, а в программе оформляла отказ от покупок», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.



В общей сложности менеджер похитила более 520 товаров: продукты, бытовую технику, мебель, одежду, парфюмерию, средства гигиены и другое. Теперь ей грозит до шести лет лишения свободы.