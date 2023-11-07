В областной детской больнице борются за жизнь упавшего с 5 этажа подростка

Возможно, 16-летний юноша был в состоянии опьянения.

Врачи-реаниматологи борются за жизнь 16-летнего подростка, выпавшего из окна квартиры, расположенной на пятом этаже. Юношу уже дважды прооперировали нейрохирурги, но его состояние медики оценивают как крайне тяжелое.



— Подросток попал к нам 4 ноября с сочетанной травмой и ушибом мозга. Возможно, он находился в состоянии опьянения — какого именно, покажет назначенная гистологическая экспертиза. Реаниматологи делают все для спасения его жизни, — сообщили GOROD48 в больнице.





