Происшествия

сегодня, 14:32

В областной детской больнице борются за жизнь упавшего с 5 этажа подростка

1587
#ЧП #падение с высоты
1
В областной детской больнице борются за жизнь упавшего с 5 этажа подростка

Возможно, 16-летний юноша был в состоянии опьянения.

Врачи-реаниматологи борются за жизнь 16-летнего подростка, выпавшего из окна квартиры, расположенной на пятом этаже. Юношу уже дважды прооперировали нейрохирурги, но его состояние медики оценивают как крайне тяжелое.

— Подросток попал к нам 4 ноября с сочетанной травмой и ушибом мозга. Возможно, он находился в состоянии опьянения — какого именно, покажет назначенная гистологическая экспертиза. Реаниматологи делают все для спасения его жизни, — сообщили GOROD48 в больнице.


1587
#ЧП #падение с высоты
1

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
«ЭФКО» проиндексировала зарплату сотрудников маслоэкстракционного завода «Либойл»
«ЭФКО» проиндексировала зарплату сотрудников маслоэкстракционного завода «Либойл»
Бизнес

Еще в рубрике

Фейковый аккаунт появился у начальника управления по охране объектов животного мира
#мошенничество
1
Фейковый аккаунт появился у начальника управления по охране объектов животного мира

15 минут назад

Происшествия
«Регион не криминогенный»: генерал Петров рассказал о первых впечатлениях от Липецкой области
#Дмитрий Петров #полиция
7
«Регион не криминогенный»: генерал Петров рассказал о первых впечатлениях от Липецкой области

47 минут назад

Происшествия
17-летний липчанин погиб при падении с крыши «заброшки»
#падение с высоты #труп
7
17-летний липчанин погиб при падении с крыши «заброшки»

сегодня, 12:45

Происшествия
Ударившего сотрудника ДПС хлевенца арестовали на два месяца
#ДПС #полиция
1
Ударившего сотрудника ДПС хлевенца арестовали на два месяца

сегодня, 12:25

Происшествия
Житель Тульской области пытался обокрасть детский сад
#кража
3
Житель Тульской области пытался обокрасть детский сад

сегодня, 12:13

Происшествия
Двое подростков и 7-месячный ребенок пострадали в дорожных авариях
#авария #ДТП
6
Двое подростков и 7-месячный ребенок пострадали в дорожных авариях

сегодня, 10:07

Происшествия