Праздник не удался: 8 марта пьяный водитель попытался откупиться взяткой в 30 000 рублей

8 марта в селе Елецкая Лозовка Хлевенского округа няряд ДПС остановил автомобиль под управлением пьяного 41-летнего водителя, и тот попытался откупиться, предложив взятку в 30 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Полицейские от денег отказались: материал о покушении на дачу взятки передан в следственные органы.Всего за три дня в Липецкой области на пьяной езде попались 43 водителя.