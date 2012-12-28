Сегодня в Липецке: наконец-то весна, дрели, мыши шуруповёрты – ТОП самых неожиданных подарков липчанкам к 8 марта
Праздник не удался: 8 марта пьяный водитель попытался откупиться взяткой в 30 000 рублей
Но полицейский от денег отказался.
Полицейские от денег отказались: материал о покушении на дачу взятки передан в следственные органы.
Всего за три дня в Липецкой области на пьяной езде попались 43 водителя.
