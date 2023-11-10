Происшествия
сегодня, 14:34
Елецкая пенсионерка поджигала военкомат дважды
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Судя по записи камеры наблюдения, женщина разводила огонь прямо напротив автомобиля ДПС.
Камера наблюдения записала поджог военкомата в Ельце. Судя по записи, 60-летняя жительница города принесла горючую жидкость к военкомату в сумке, и развела огонь. А когда он чуть не потух подлила в него еще одну порцию жидкости. Все это происходило напротив автомобиля ДПС, припаркованного на другой стороне улицы.
Полицейский из экипажа ДПС и задержал пенсионерку, когда вернулся к машине.
Напомним, по данным Telegram-канала BAZA, поджечь военкомат сторожа одной из елецких школ заставили телефонные мошенники. Сначала они оформили на имя женщины крупный кредит, а потом заявили, что ее деньги лежат в военкомате и предложили его поджечь.
Полицейский из экипажа ДПС и задержал пенсионерку, когда вернулся к машине.
Напомним, по данным Telegram-канала BAZA, поджечь военкомат сторожа одной из елецких школ заставили телефонные мошенники. Сначала они оформили на имя женщины крупный кредит, а потом заявили, что ее деньги лежат в военкомате и предложили его поджечь.
4 1369
Юрист
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Землянин
Вадим