Происшествия

сегодня, 14:34

Елецкая пенсионерка поджигала военкомат дважды

4 1369
#поджог #мошенничество

Судя по записи камеры наблюдения, женщина разводила огонь прямо напротив автомобиля ДПС.

Камера наблюдения записала поджог военкомата в Ельце. Судя по записи, 60-летняя жительница города принесла горючую жидкость к военкомату в сумке, и развела огонь. А когда он чуть не потух подлила в него еще одну порцию жидкости. Все это происходило напротив автомобиля ДПС, припаркованного на другой стороне улицы. 

Полицейский из экипажа ДПС и задержал пенсионерку, когда вернулся к машине. 

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Напомним, по данным Telegram-канала BAZA, поджечь военкомат сторожа одной из елецких школ заставили телефонные мошенники.  Сначала они оформили на имя женщины крупный кредит, а потом заявили, что ее деньги лежат в военкомате и предложили его поджечь.

4 1369
#поджог #мошенничество

Комментарии (4)

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Юрист

5 минут назад
А разве дпс можно спать на службе ? видно что светоотражающая жилетка на заднем сидении в октавии не подвижна половина видео и в середине напарник еле достучался до него что он проснулся изнутри видимо закрылся
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111

7 минут назад
Вадим, ну отдых то не запрещён, но нехорошо
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Землянин

38 минут назад
Не дала поспать служителям закона.
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Вадим

49 минут назад
Судя по записи камеры видеонаблюдения, второй гаец спал на заднем сидении.
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