БПЛА перехвачен над Липецкой областью
Происшествия
«Положил за пазуху и ушел»: задержан подозреваемый в краже из гипермаркета
Происшествия
На двух улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкую область приходит потепление
Погода в Липецке
«Положил за пазуху и ушел»: задержан подозреваемый в краже из гипермаркета
Происшествия
БПЛА перехвачен над Липецкой областью
Происшествия
В Липецкую область приходит потепление
Погода в Липецке
На двух улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Погода в Липецке
751
сегодня, 17:00
2

В Липецкую область приходит потепление

В регионе будет теплее привычного на 5-6 градусов.

В ближайшие трое суток Липецкая область окажется в области повышенного атмосферного давления, существенных осадков не ожидается. 
Среднесуточные температуры составят 2-4 градуса тепла, что на 5-6 градусов выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 марта в Липецкой области переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Ветер западный, ночью слабее, 3-8 м/сек, днем усилится до 7-12 м/сек. Температура воздуха ночью составит от -1 до -6 градусов, днем – от +4 до +9. 

В Липецке переменная облачность, ночью небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Ночью — от -1 до -3, днем — от +4 до +6 градусов.

День 10 марта стал самым теплым в Липецке в 2020 году, тогда в городе было +20. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2006 году — 21 градус мороза.

потепление
9
1
1
5
1

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Андрей
26 минут назад
Весна идет, весне дорогу!!!!
Ответить
Александр Н.
41 минуту назад
Скоро поплывём.
Ответить
