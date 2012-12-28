В Липецкую область приходит потепление

В регионе будет теплее привычного на 5-6 градусов.





В ближайшие трое суток Липецкая область окажется в области повышенного атмосферного давления, существенных осадков не ожидается.Среднесуточные температуры составят 2-4 градуса тепла, что на 5-6 градусов выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 марта в Липецкой области переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Ветер западный, ночью слабее, 3-8 м/сек, днем усилится до 7-12 м/сек. Температура воздуха ночью составит от -1 до -6 градусов, днем – от +4 до +9.В Липецке переменная облачность, ночью небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Ночью — от -1 до -3, днем — от +4 до +6 градусов.День 10 марта стал самым теплым в Липецке в 2020 году, тогда в городе было +20. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2006 году — 21 градус мороза.