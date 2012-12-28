Сегодня в Липецке: наконец-то весна, дрели, мыши шуруповёрты – ТОП самых неожиданных подарков липчанкам к 8 марта
сегодня, 09:41
Женщина попала под колеса автомобиля 18-летнего водителя
За три дня на дорогах Липецкой области один человек погиб и четверо — пострадали.
В тот же день в Ельце на улице Красноармейской под автомобиль «ВАЗ-2114», которым управлял 18-летний водитель, попала 53-летняя женщина. Её госпитализировали.
9 марта в селе Измалково на улице Октябрьской столкнулись «Лада Нива» с 42-летней женщиной за рулем и «Дэу» под правлением 22-летнего водителя. Оба водителя получили травмы и после оказания помощи были отпущены.
За праздничные дни автоинспекторы зарегистрировали еще 61 столкновение автомобилей, в этих авариях обошлось без пострадавших.
«На территории Липецкой области автоинспекторы выявили 2638 нарушений ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечена 43 водителя, за неиспользование ремней безопасности —118.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 2000 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения, проезда на запрещающий сигнал светофора, использования телефона при управлении транспортом. Мобильными комплексами видеофиксации, установленными на патрульных автомобилях, выявлено 140 нарушений», — сообщили в Госавтоинспекции.
