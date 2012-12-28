Все новости
В Липецкую область приходит потепление
Погода в Липецке
На двух улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Хитрая работа в ПВЗ принесла 21-летней девушке 607 тысяч рублей
Происшествия
Сегодня в Липецке: наконец-то весна, дрели, мыши шуруповёрты – ТОП самых неожиданных подарков липчанкам к 8 марта
Общество
Женщина попала под колеса автомобиля 18-летнего водителя
Происшествия
«Металлург» открыл счёт голам на сборе, футболист-блогер обматерил судью
Спорт
Потопы в Липецке: СК возбудил уголовное дело
Происшествия
8 марта липчанка отметила 100-летний юбилей
Общество
В Липецкую область приходит потепление
Погода в Липецке
Хитрая работа в ПВЗ принесла 21-летней девушке 607 тысяч рублей
Происшествия
Сегодня в Липецке: наконец-то весна, дрели, мыши шуруповёрты – ТОП самых неожиданных подарков липчанкам к 8 марта
Общество
«Металлург» открыл счёт голам на сборе, футболист-блогер обматерил судью
Спорт
8 марта липчанка отметила 100-летний юбилей
Общество
Потопы в Липецке: СК возбудил уголовное дело
Происшествия
Женщина попала под колеса автомобиля 18-летнего водителя
Происшествия
На двух улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Происшествия
888
сегодня, 09:41
1

Женщина попала под колеса автомобиля 18-летнего водителя

За три дня на дорогах Липецкой области один человек погиб и четверо — пострадали.

7 марта в Грязинском районе на автодороге Липецк – Усмань столкнулись автомобили «Лада Гранта» под управлением 24-летнего водителя и «Хендай» с 57-летним мужчиной за рулем. Водитель «Хендая» от полученных травм погиб на месте.

image_jpegcharsetutf-8(47)(2).jpg

В тот же день в Ельце на улице Красноармейской под автомобиль «ВАЗ-2114», которым управлял 18-летний водитель, попала  53-летняя женщина. Её госпитализировали.

9 марта в селе Измалково на улице Октябрьской столкнулись «Лада Нива» с 42-летней женщиной за рулем и «Дэу» под правлением 22-летнего водителя. Оба водителя получили травмы и после оказания помощи были отпущены.

За праздничные дни автоинспекторы зарегистрировали еще 61 столкновение автомобилей, в этих авариях обошлось без пострадавших.


«На территории Липецкой области автоинспекторы выявили 2638 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечена 43 водителя, за неиспользование ремней безопасности —118.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 2000 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения, проезда на запрещающий сигнал светофора, использования телефона при управлении транспортом. Мобильными комплексами видеофиксации, установленными на патрульных автомобилях, выявлено 140 нарушений», — сообщили в Госавтоинспекции.

Комментарии (1)

Замечание
23 минуты назад
8 марта самый ЧПшный праздник
