сегодня, 14:13
Улица Фрунзе обзаведется чугунным столбом с часами
Такую архитектурную форму заказали липецкие меценаты. Они же оплатят установку столба с часами.
Как рассказала GOROD48 один из инициаторов проекта, предпринимательница и общественница Евдокия Бычкова, циферблаты часов разместятся по трем сторонам столба, также с трех сторон столб будет украшен гербами Липецка образцов 1781, 1968 и 1996 годов.
Ведутся переговоры о нанесении на столб орнамента «Липецкая земля» — регионального туристического бренда.
Часы, по задумке меценатов, должны стать точкой притяжения для липчан и для туристов. Улица Фрунзе выбрана для них, как одна из немногих сохранившихся в Липецке с исторической застройкой.
Высота столба составит 3,5 метра, а его вес 2,5 тонны. Размер самих часов — 0,6×0,6 метра. Предусмотрена архитектурная подсветка композиции.
Сквер на улице Фрунзе разбит в 1987 году по проекту архитектора Сергея Сошникова рядом с жилым домом, который возвели строители из города-побратима Липецка — Котбуса. В центре сквера предусматривалась 70-сантиметровая бронзовая скульптура обнимающейся пары, однако от ее установки город отказался по архитектурным соображениям.
