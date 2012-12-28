Все новости
В Липецкую область приходит потепление
Погода в Липецке
«И куда вы поехали сегодня? Надо предусматривать ситуацию-то»
Общество
Хитрая работа в ПВЗ принесла 21-летней девушке 607 тысяч рублей
Происшествия
Трое детей пострадали в пожаре на улице Шуминского
Происшествия
У пострадавших при пожаре на Шуминского подростков — ожоги тела и дыхательных путей
Происшествия
Женщина попала под колеса автомобиля 18-летнего водителя
Происшествия
Сегодня в Липецке: наконец-то весна, дрели, мыши шуруповёрты – ТОП самых неожиданных подарков липчанкам к 8 марта
Общество
8 марта липчанка отметила 100-летний юбилей
Общество
Потопы в Липецке: СК возбудил уголовное дело
Происшествия
Утро в Усмани началось эвакуацией медколледжа
Происшествия
«И куда вы поехали сегодня? Надо предусматривать ситуацию-то»
Общество
Улица Фрунзе обзаведется чугунным столбом с часами
Общество
Наконец-то это случилось: Плехановский мост украсили чугунным ограждением
Общество
У пострадавших при пожаре на Шуминского подростков — ожоги тела и дыхательных путей
Происшествия
Праздник не удался: 8 марта пьяный водитель попытался откупиться взяткой в 30 000 рублей
Происшествия
Трое детей пострадали в пожаре на улице Шуминского
Происшествия
Липецк — на 54 месте в стране по площади строящегося жилья на человека
Общество
В Ельце выявили фальшивую тысячную купюру
Происшествия
8 марта женщина воткнула нож в грудь знакомого
Происшествия
91-летний пенсионер выпал с третьего этажа и погиб
Происшествия
Общество
сегодня, 14:13
Улица Фрунзе обзаведется чугунным столбом с часами

Такую архитектурную форму заказали липецкие меценаты. Они же оплатят установку столба с часами.

К осени на улице Фрунзе, 8 должно завершиться благоустройство сквера — за его обновление по программе комфортной городской среды в 2024 году проголосовали липчане. В центре сквера городские меценаты за свой счет собираются установить чугунный столб часами.



Как рассказала GOROD48 один из инициаторов проекта, предпринимательница и общественница Евдокия Бычкова, циферблаты часов разместятся по трем сторонам столба, также с трех сторон столб будет украшен гербами Липецка образцов 1781, 1968 и 1996 годов.



Ведутся переговоры о нанесении на столб орнамента «Липецкая земля» — регионального туристического бренда.

Часы, по задумке меценатов, должны стать точкой притяжения для липчан и для туристов. Улица Фрунзе выбрана для них, как одна из немногих сохранившихся в Липецке с исторической застройкой.

Высота столба составит 3,5 метра, а его вес 2,5 тонны. Размер самих часов — 0,6×0,6 метра. Предусмотрена архитектурная подсветка композиции.

Сквер на улице Фрунзе разбит в 1987 году по проекту архитектора Сергея Сошникова рядом с жилым домом, который возвели строители из города-побратима Липецка — Котбуса. В центре сквера предусматривалась 70-сантиметровая бронзовая скульптура обнимающейся пары, однако от ее установки город отказался по архитектурным соображениям.
Комментарии (15)

Светлана
4 минуты назад
Лучше разобрались с ЖКХ весь город Липецк просто рушится на глазах ?
Пессимист
6 минут назад
Можно было бы для города оставить герб Липецка образца 1968 года, но с изменениями: 1. Из ковша льётся не металл, а доллары в один карман; 2. Шестерёнка, как символ машиностроения города, должна быть с выломанными зубцами на 80%; 3. Вместо колосьев пшеницы 1 класса - рапс; 4. Голубая лента - символ реки Воронеж, делящей город на 2 берега - зелёная лента, по цвету воды в реке.
Бабка Первая
10 минут назад
Подарок хороший. Часы да ещё с гербами Липецка! Будут их дети разглядывать да задаваться вопросами: а что за башня золотая под пчёлками? а почему нынешний герб упрощённый?.. Глядишь, не отходя от часов, полезут в смартфон да и познают частичку истории земли родной.
гость
32 минуты назад
Давно пора было обновить это место.
Петр Ильич
44 минуты назад
Еще одно удобное место для размещения обьявлений
И ещё,
44 минуты назад
хорошо бы, чтобы было побольше беседок, увитых виноградной лозой, как думаете?
Animal planet.
49 минут назад
А меценаты не хотят приютам для животных помочь???
Или
40 минут назад
приютам для бездомных не только собак, но и людей, так ведь?
Заметил
22 минуты назад
приютам для бездомных не только собак, но и людей, так ведь? В городе не видно бомжей. Куда же они все подевались?
Влад
50 минут назад
В 96-м году нлмк установил по городу 6 часов, а теперь все они пришли в негодность
Местный
52 минуты назад
Всё это замечательно. Но очень грустно наблюдать то, что построено напротив. Особняк с колоннами разрушается , справа заброшенная территория снесённого дома с аркой.
Сселки
54 минуты назад
когда же в Сселках будет благоустройство??
