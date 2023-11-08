Происшествия
сегодня, 15:17
Добычей до смерти избившего пенсионера 25-летнего «домушника» стала тысяча рублей
Труп пенсионера нашли в горящем доме.
25-летний безработный ранее судимый за кражу житель деревни Екатериновка Долгоруковского района отправился на 13 лет в колонию строгого режима кражу, разбой и смертельное избиение 66-летнего жителя села Долгоруково.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, вечером 27 июня этого года мужчина выставил деревянную оконную раму и через проём залез в дом потерпевшего на улице Мира в селе Долгоруково, где украл 1000 рублей. Хозяин дома застал вора с поличным, попытался схватить, но получил жестокий отпор.
Вор-домушник сбил его на пол ударам кулака, а потом бил уже ногами в обуви. На этом преступник не остановился: он несколько раз прыгнул на хозяина дома. Мужчина получил серьёзную закрытую тупую травму груди, от которой умер.
После этого 25-летний вор обыскал дом пенсионера, но ничего не нашёл и покинул место преступления.
Труп 66-летнего мужчины нашли вечером 27 июня во время тушения пожара в его доме.
Подсудимый рассказал, что приметил жертву с деньгами в магазине, и пошёл к его дому. Пытаясь проникнуть в дом, вор понял, что хозяин дома, но и это его не остановило. Подсудимый был пьян и решил в любом случае украсть деньги. Хозяина он увидел спящим сидя на диване, а рядом на столе горела лампадка и лежала купюра в 1000 рублей. Он взял её и положил в карман. А потом решил ещё и обыскать комнату и шумом разбудил хозяина. Тот схватил его за руку, началась потасовка. После избиения вор вылез через окно. Покидая дом, он видел, как потерпевший пытался подняться с пола, хватаясь руками за стол. Стоявшая на столе лампадка при этом пошатнулась — судя по всему, c неё и начался пожар.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, вечером 27 июня этого года мужчина выставил деревянную оконную раму и через проём залез в дом потерпевшего на улице Мира в селе Долгоруково, где украл 1000 рублей. Хозяин дома застал вора с поличным, попытался схватить, но получил жестокий отпор.
Вор-домушник сбил его на пол ударам кулака, а потом бил уже ногами в обуви. На этом преступник не остановился: он несколько раз прыгнул на хозяина дома. Мужчина получил серьёзную закрытую тупую травму груди, от которой умер.
После этого 25-летний вор обыскал дом пенсионера, но ничего не нашёл и покинул место преступления.
Труп 66-летнего мужчины нашли вечером 27 июня во время тушения пожара в его доме.
Подсудимый рассказал, что приметил жертву с деньгами в магазине, и пошёл к его дому. Пытаясь проникнуть в дом, вор понял, что хозяин дома, но и это его не остановило. Подсудимый был пьян и решил в любом случае украсть деньги. Хозяина он увидел спящим сидя на диване, а рядом на столе горела лампадка и лежала купюра в 1000 рублей. Он взял её и положил в карман. А потом решил ещё и обыскать комнату и шумом разбудил хозяина. Тот схватил его за руку, началась потасовка. После избиения вор вылез через окно. Покидая дом, он видел, как потерпевший пытался подняться с пола, хватаясь руками за стол. Стоявшая на столе лампадка при этом пошатнулась — судя по всему, c неё и начался пожар.