Происшествия

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В елецкой тюрьме № 2 заживо сожгли щёлочью мужчину

9 1833
#убийство
5
В елецкой тюрьме № 2 заживо сожгли щёлочью мужчину

Трагедия произошла в цехе по производству мыла.

Елецкий городской суд рассмотрит уголовное дело 39-летнего уроженца Пермской области, обвиняемого в убийстве на территории тюрьмы. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

По версии следствия, 20 мая этого года пьяный мужчина, осужденный на 22 года лишения свободы, в цехе по производству мыла елецкой тюрьмы № 2 УФСИН России по Липецкой области поссорился с другим осужденным и вылил на него ведро щелочи.

Осужденный получил химические ожоги III степени 90% тела и умер в больнице.
9 1833
#убийство
5

Комментарии (9)

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ГОСТЬ53

10 минут назад
Странно, что осужденный за особо тяжкое оказался пьяным ( во дела там у вас творятся) И таких нельзя на СВО- неуравновешен, опасен проежде всего
ответить

матвей

32 минуты назад
Судьба играет человеком, а человек играет на трубе. Дадут ещё +10 , пойдёт воевать и через полгода вольный как птица. Может быть
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Николай

33 минуты назад
Начальник тюрьмы уже уволен? Под следствием?
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роза

43 минуты назад
А как в тюрьме может быть пьяный осужденный? очень интересно
ответить

местный

45 минут назад
В Новоуглянке женская колония -они одежду шьют.
ответить

й

52 минуты назад
Сколько там из Новоугляновки на фронт отправили?
ответить

В елецкой тюрьме

52 минуты назад
В елецкой тюрьме, все возможно
ответить

Бон Жови

55 минут назад
Они там ещё и бухают?
ответить

В елецкой тюрьме

57 минут назад
пьяный осужденный ))))))))
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