Происшествия
сегодня, 11:07
В елецкой тюрьме № 2 заживо сожгли щёлочью мужчину
Трагедия произошла в цехе по производству мыла.
Елецкий городской суд рассмотрит уголовное дело 39-летнего уроженца Пермской области, обвиняемого в убийстве на территории тюрьмы. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
По версии следствия, 20 мая этого года пьяный мужчина, осужденный на 22 года лишения свободы, в цехе по производству мыла елецкой тюрьмы № 2 УФСИН России по Липецкой области поссорился с другим осужденным и вылил на него ведро щелочи.
Осужденный получил химические ожоги III степени 90% тела и умер в больнице.
По версии следствия, 20 мая этого года пьяный мужчина, осужденный на 22 года лишения свободы, в цехе по производству мыла елецкой тюрьмы № 2 УФСИН России по Липецкой области поссорился с другим осужденным и вылил на него ведро щелочи.
Осужденный получил химические ожоги III степени 90% тела и умер в больнице.
ГОСТЬ53
матвей
Николай
роза
местный
й
В елецкой тюрьме
Бон Жови
В елецкой тюрьме