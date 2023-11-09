В елецкой тюрьме № 2 заживо сожгли щёлочью мужчину

Трагедия произошла в цехе по производству мыла.

Елецкий городской суд рассмотрит уголовное дело 39-летнего уроженца Пермской области, обвиняемого в убийстве на территории тюрьмы. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.



По версии следствия, 20 мая этого года пьяный мужчина, осужденный на 22 года лишения свободы, в цехе по производству мыла елецкой тюрьмы № 2 УФСИН России по Липецкой области поссорился с другим осужденным и вылил на него ведро щелочи.



Осужденный получил химические ожоги III степени 90% тела и умер в больнице.