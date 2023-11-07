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Остановки в Липецке. Кому они нужны такие?

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#остановки #благоустройство
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Остановки в Липецке. Кому они нужны такие?

Новые остановки красивы только снаружи. И то пока новые.

Всякий раз, когда у нас появляются новости об остановках, липчане нещадно критикуют стеклянные павильоны.

— Лишь бы на картинке было красиво, а то, что эти остановки не защищают ни от ветра, ни от дождя, ни от палящего солнца, администрацию это не волнует (они на остановках не стоят)...

— Такие остановки пригодны только для тех городов, где транспорт больше пяти минут не ждут! Видимо сами разработчики никогда на таких остановках не стояли и не собираются...

— Зачем они нужны такие? На лавку не сесть, она сырая и грязная. От осадков, ветра и солнца не защищает. Только вывеска — название остановки! Так пусть водители их объявляют...

— Разработчики учли буквально всё: на случай солнца — стеклянная крыша, на случай мороза — металлическая скамья, на случай дождя и ветра — дырки под крышей и в стенах…

Это лишь некоторые желчные комментарии к новости о торгах на приобретение шести остановочных павильонов для улицы Московской.

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На вид стеклянные павильоны и правда, ничего. Особенно красив герб города на боковой панели. Но практической ценности для пассажиров от таких навесов мало, если не сказать, что ее нет вообще. Эти остановки, на первый взгляд, просты в обслуживании: их промывают раз в год струей воды под давлением, но, например, со стеклянных крыш, почти горизонтальных, грязь не смыть, ведь мойщики ездят без лестниц. Работники МБУ «Управление благоустройства Липецка» жалуются, что со стенок остановок трудно соскрести объявления. Также стекла часто бьют вандалы, а каждое новое стоит 12 тысяч рублей.

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Даже новые остановки — на площадях Победы и Театральной — уже ржавые снизу. А денег на содержание павильонов выделяют в обрез.

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На профильной комиссии в горсовете, например, представитель МБУ сказал, что содержание и ремонт 421 находящегося в муниципальной собственности павильона в этом году обойдется в 2,4 млн рублей — по 5 700 рублей на штуку. Если учесть, что с начала года вандалы разбили стекла на 111 остановках, то можно уверенно сказать — их содержанием пренебрегают: в январе-октябре было отремонтировано всего 18 мест ожидания транспорта.

В Липецке — масса разнотипных остановок. Некоторые из них, железобетонные, стоят еще со времен Брежнева.

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Есть совершенно жуткие, как эти трамвайные на Левобережье

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Есть уникальные, как, например, эта, на улице Ферросплавной. Ее обозначает железобетонная плита, лежащая на земле

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А на остановке «9-й микрорайон» нет даже и этого: пассажиры стоят на узкой полоске земли между дорогой и ограждением

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— В этом году мы начнем, а в следующем закончим замену 14 остановок улице Гагарина. На улице Московской остановки меняем на сэкономленные во время исполнения нацпроекта «Безопасные качественные дороги» деньги, — сообщил GOROD48 вице-мэр Липецка Николай Дергунов.

Управление главного смотрителя мэрии Липецка закупает два типа остановок: стеклянные и антивандальные металлические. Их длина — от трех до шести метров в зависимости от места установки, пассажиропотока и количества маршрутов. Заказчиком остановок является департамент транспорта.

— Департамент градостроительства и архитектуры разработал эскизы остановок. Они — часть технического задания, которое входит в закупочную документацию УГС. Так что именно департамент градостроительства и архитектуры задает нам стандарт, — сообщили GOROD48 в мэрии.

В свою очередь, в департаменте градостроительства и архитектуры искренне удивились тому, что липчанам не нравятся новые остановки: «УГС и департамент дорожного хозяйства и благоустройства ни разу не высказал претензий к нашим эскизам!»

Самыми удобными для ожидания транспорта в непогоду или в летний зной являются остановки, сопряженные с торговыми нестационарными объектами. Таких в Липецке — 138. Их внешний облик согласовывает городское управление потребительского рынка. Однако бизнес проектирует остановки в свою пользу: с минимумом пространства для ожидания транспорта и с максимумом — для своих магазинов.

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Взять, к примеру, самую крутую остановку на Центральном рынке. Ее изначально предполагали завести под крышу, сделав, таким образом, теплой в холодную пору, но по итогу в теплых помещениях оказались продавцы со своим товаром, а люди, ждущие автобусы, остались на улице.

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В мэрии, кстати, делают ставку на бизнес. Сейчас, например, 43 остановки находятся в аренде у рекламных агентств. К концу года число таких павильонов увеличится до сотни.

Итого, на обновление остановок в Липецке нужны 78 млн рублей. Эта сумму департамент дорожного хозяйства и благоустройства внес в проект бюджета на 2024 год. Но, конечно, получит вряд ли больше, чем в этом году.

P.S. Есть в Липецке и две «умные остановки», на площади Плеханова и улице 50 лет НЛМК, но они погоды, конечно, не делают.

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15 991
#остановки #благоустройство
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Комментарии (15)

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zzloyzz

6 минут назад
Малый бизнес с удовольствием будет содержать остановки если им разрешат торговлю. Единый дизайн и стиль, уход, ремонт и пр. Если торговая точка портит вид, рядом полно других торговых точек.
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Animal planet.

6 минут назад
Пример перед глазами,железобетонные остановки самые нормальные,не продувают,и есть где бездомным животным укрыться. Остальные все просто издевательство.
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Ну ведь

11 минут назад
Старые остановки не продуваются холодным ветром и устойчивые ко всему
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Сергей

14 минут назад
Делают ставку на "бизнесс", одним словом купи-продай, или сдай в аренду, хорошо хоть не в концессии....... А может тендер провести, или с аукциона в аренду сдавать можно среди горожан....
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Сергей

22 минуты назад
Можно справочку как экономятся деньги по нацпроекту, они же выделяют именно на это и ни на что другое, или остановки тоже к дорогам относят, а не к дорожной инфраструктуре? А то не ясно,деньги на дороги, а их полностью не осваивают, так получается?
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Липчанка1973

29 минут назад
На четной стороне проспекта Мира, на остановке площадь Франценюка остановочного павильона не было и нет... Никакого - ни бетонного, ни стеклянного , ни старого, ни нового. Люди вынуждены прятаться под козырьками аптеки и бара "Вобла". Департамент транспорта ноль внимания.....
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Ветеран

30 минут назад
Давненько не ездил по пр. Победы. Как там, через пять лет после ремонта - названия на остановках появились наконец?
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Старый житель Липецка

43 минуты назад
"Некоторые из них, железобетонные, стоят еще со времен Брежнева" Права была внучка Брежнева. Они даже покрасить не могут то, что её дед им построил.
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Гость

43 минуты назад
Остановка улица Смургиса, была с большой крышей из поликарбоната, хорошо защищала от дождя, в жтом году переделали. Получилась куцая конструкция ни для чего непригодная.
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неравнодушный

47 минут назад
Почему не прислушиваются к людям,остановки действительно не от чего не защищают,а кто разрабатывает и устанавливает в остановках не стоят.....
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